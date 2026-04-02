MEC anuncia cursos de inglês e espanhol grátis; saiba detalhes

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Os cursos serão oferecidos de forma gratuita - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação de dois novos aplicativos gratuitos para a população. Em um post nas redes sociais, nesta quarta-feira, 1º, o órgão informou que o público terá acesso a obras literárias e cursos de línguas estrangeiras, como inglês e espanhol.

Chamadas de MEC Livros e o MEC Idiomas, as plataformas prometem ampliar o acesso das pessoas de baixa renda à educação de qualidade, além de promover a inclusão digital em todo o território nacional.

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“Com foco em inovação e inclusão digital, o Ministério da Educação segue trabalhando para avançar ainda mais no acesso à educação”, escreveu o MEC na legenda da publicação.

Entretanto, a data oficial de lançamento dos aplicativos ainda não foi divulgada pelo Ministério ou pelo Governo Federal.

Como os aplicativos irão funcionar?

O MEC Livros será focado na ampliação do acesso a obras literárias. O aplicativo contará com um acervo de cerca de oito mil títulos, que passeiam entre clássicos de domínio público e obras contemporâneas.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a plataforma ainda funcionará sob um sistema de empréstimo digital, onde o usuário ficará sob domínio da obra escolhida por aproximadamente 14 dias, podendo renovar ou devolver o livro ao final do prazo.

Já o MEC Idiomas será uma plataforma com cursos de inglês e espanhol, com aulas que começam no nível básico e vão até o avançado, para todos os tipos de estudantes. O aplicativo também pretende ampliar sua rede e incluir outras línguas nos próximos meses.