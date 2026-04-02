NOVIDADE
MEC anuncia cursos de inglês e espanhol grátis; saiba detalhes
Os cursos contarão com aulas de nível básico e avançado
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação de dois novos aplicativos gratuitos para a população. Em um post nas redes sociais, nesta quarta-feira, 1º, o órgão informou que o público terá acesso a obras literárias e cursos de línguas estrangeiras, como inglês e espanhol.
Chamadas de MEC Livros e o MEC Idiomas, as plataformas prometem ampliar o acesso das pessoas de baixa renda à educação de qualidade, além de promover a inclusão digital em todo o território nacional.
“Com foco em inovação e inclusão digital, o Ministério da Educação segue trabalhando para avançar ainda mais no acesso à educação”, escreveu o MEC na legenda da publicação.
Entretanto, a data oficial de lançamento dos aplicativos ainda não foi divulgada pelo Ministério ou pelo Governo Federal.
Como os aplicativos irão funcionar?
O MEC Livros será focado na ampliação do acesso a obras literárias. O aplicativo contará com um acervo de cerca de oito mil títulos, que passeiam entre clássicos de domínio público e obras contemporâneas.
Leia Também:
De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a plataforma ainda funcionará sob um sistema de empréstimo digital, onde o usuário ficará sob domínio da obra escolhida por aproximadamente 14 dias, podendo renovar ou devolver o livro ao final do prazo.
Já o MEC Idiomas será uma plataforma com cursos de inglês e espanhol, com aulas que começam no nível básico e vão até o avançado, para todos os tipos de estudantes. O aplicativo também pretende ampliar sua rede e incluir outras línguas nos próximos meses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes