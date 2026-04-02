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COM BOLSA-AUXÍLIO

IFBA abre curso gratuito na área de energia; veja como participar

Alunos receberão bolsa-auxílio, correspondente à quantidade de aulas frequentadas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/04/2026 - 9:27 h

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IFBA
IFBA -

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de Feira de Santana, está com 70 vagas abertas para cursos gratuitos na área de energias renováveis. As oportunidades fazem parte do programa Prontatec/Energife 2026.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até domingo, 5, através deste link.

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Veja informações sobre o curso

As aulas serão presenciais e noturna, com carga horária de 160 horas. A previsão de início é para o dia 22 de abril.

Há vagas disponíveis para:

  • Eficiência Energética: Profissional em Automação e Controle - 38 vagas
  • Instalação de Sistemas Fotovoltaicos (Eletricista de Energias Renováveis) - 32 vagas

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Como participar?

Os interessados devem ter 18 anos ou mais. No curso de Eficiência Energética, é exigido Ensino Médiocompleto. Já para o curso de sistemas fotovoltaicos, basta ter o Ensino Fundamental I.

A seleção acontecerá por ordem de inscrição. Caso o número de candidatos seja maior que o de vagas, poderá haver sorteio.

O programa também reserva 30% das vagas para mulheres e 5% para pessoas com deficiência.

Bolsa-auxílio

Os alunos selecionados vão receber auxílio de R$ 16 por dia de aula frequentado, podendo chegar a até R$ 640 ao final do curso.

Também serão oferecidos material didático e fardamento gratuitos.

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Tags:

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