Professores de São Sebastião do Passé participam de formação do ‘Páginas de Aprendizado'

Professores da rede municipal de ensino - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Sebastião do Passé

Professores e coordenadores dos anos iniciais (1º ao 5º ano) da rede municipal de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta quarta-feira, 1º, da formação continuada do projeto 'Páginas de Aprendizado'. A iniciativa, realizada pela Secretaria Estadual da Educação (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores do município.

A programação incluiu debates sobre educomunicação, o uso pedagógico do jornal em sala de aula, estratégias de incentivo à leitura e à escrita, além de reflexões sobre o uso consciente das mídias digitais no ambiente escolar.

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De acordo com a gerente do Núcleo de Alfabetização e Letramento, Jocimar Santos, a iniciativa proporcionou momentos formativos importantes para ampliar o repertório pedagógico dos educadores, especialmente no trabalho com gêneros textuais como o jornal.

“O professor passa a ter mais segurança, apoio e orientações teórico e metodológico para aprimorar seu trabalho em sala de aula. Os programas trazem propostas aplicáveis ao cotidiano escolar, ajudando o docente a transformar conteúdos em práticas significativas, conectadas à realidade dos estudantes”, disse.

As atividades foram ministradas pela coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga Emily Figueiredo, também do A TARDE Educação.

Segundo Heide Andrade, representante da Secretaria Municipal de Educação, o incentivo a processos formativos é essencial para fortalecer o trabalho pedagógico e potencializar a aprendizagem dos estudantes.

“Cada vez que conseguimos fortalecer as parcerias, assim como essa do Jornal A TARDE, juntamente com a Secretaria da Educação do Estado, ampliamos as possibilidades de crescimento pedagógico, de conhecimento dos nossos professores e de troca de experiências. O município só tem a ganhar, não somente pelos seus dados e índices mas, principalmente, porque através dessas atividades, ampliamos competências e habilidades necessárias para que os nossos professores melhorem o seu fazer pedagógico, o seu trabalho na sala de aula”, afirmou.

Outro ponto destacado por Heide foi a importância da colaboração entre as redes municipal e estadual de ensino no fortalecimento da alfabetização.

“Eu acho que esse é o maior ponto do Páginas de Aprendizado porque a educação é compromisso e responsabilidade de todos, e por mais que o setor municipal seja responsável pelo processo inicial de alfabetização, as nossas crianças fazem parte do Estado da Bahia. Então, quanto mais a gente consegue agregar e fortalecer essa parceria, os nossos jovens se tornarão adultos cada vez mais competentes e com o processo de alfabetização mais fortalecido”, completou.

Município recebe certificação nacional em alfabetização

Professores da rede municipal de ensino | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Sebastião do Passé

O município de São Sebastião do Passé recebeu a certificação prata do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - Edição 2025, iniciativa do Ministério da Educação (MEC). O reconhecimento atesta o empenho na implementação de políticas, ações e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Nesta edição, o MEC contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.

A certificação considera:

gestão;

governança;

formação;

acompanhamento da aprendizagem;

implementação de ações estruturantes.

Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

Educomunicação e educação na Bahia

Professores da rede municipal de ensino | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Sebastião do Passé

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.