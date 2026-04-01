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EDUCAÇÃO

Sala de dança, teatro e mais: nova escola em Itapuã recebe investimento de R$ 8,4 milhões

Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary foi inaugurado nesta quarta (1°)

Ane Catarine

Por Ane Catarine

01/04/2026 - 13:02 h

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Entrega da requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary
Entrega da requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary -

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), entregou na manhã desta quarta-feira, 1º, a requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador.

A inauguração do novo equipamento foi realizada pelo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), e pela secretária estadual de Educação, Rowenna Brito (PT).

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Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária afirmou que foram investidos R$ 8,4 milhões nas obras de modernização da escola. Com a entrega, segundo ela, sobe para 690 o número de escolas de tempo integral no estado.

“Mais uma escola que a gente inaugura em Salvador. Sabemos da importância de um equipamento como esse para transformar a vida das pessoas. Fico muito feliz, pois já são mais de 690 escolas de tempo integral, com estruturas modernas para garantir dignidade a professores e estudantes”, afirmou.

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Geraldo Júnior destacou que o Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary faz parte das comemorações pelos 477 anos de Salvador.

“Mais um presente para Salvador. Essa escola é moderna, com uma estrutura que pode ser comparada à de escolas particulares. Inaugurar colégios sempre é importante, pois a educação transforma a vida das pessoas”, disse o vice-governador.

Entrega da requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary
Entrega da requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Estrutura

As obras requalificaram 36 salas de aula e a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de cinco laboratórios, sala multifuncional, setor administrativo e biblioteca.

O espaço também conta com novo paisagismo e um restaurante estudantil com capacidade para 200 pessoas.

O equipamento ainda conta com:

  • Quadra poliesportiva
  • Sala de dança
  • Teatro (108 lugares)
  • Biblioteca
  • Vestiários

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Bahia Educação Governo da Bahia Salvador

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