EDUCAÇÃO
Sala de dança, teatro e mais: nova escola em Itapuã recebe investimento de R$ 8,4 milhões
Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary foi inaugurado nesta quarta (1°)
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), entregou na manhã desta quarta-feira, 1º, a requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador.
A inauguração do novo equipamento foi realizada pelo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), e pela secretária estadual de Educação, Rowenna Brito (PT).
Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária afirmou que foram investidos R$ 8,4 milhões nas obras de modernização da escola. Com a entrega, segundo ela, sobe para 690 o número de escolas de tempo integral no estado.
“Mais uma escola que a gente inaugura em Salvador. Sabemos da importância de um equipamento como esse para transformar a vida das pessoas. Fico muito feliz, pois já são mais de 690 escolas de tempo integral, com estruturas modernas para garantir dignidade a professores e estudantes”, afirmou.
Leia Também:
Geraldo Júnior destacou que o Colégio Estadual de Tempo Integral Rotary faz parte das comemorações pelos 477 anos de Salvador.
“Mais um presente para Salvador. Essa escola é moderna, com uma estrutura que pode ser comparada à de escolas particulares. Inaugurar colégios sempre é importante, pois a educação transforma a vida das pessoas”, disse o vice-governador.
Estrutura
As obras requalificaram 36 salas de aula e a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de cinco laboratórios, sala multifuncional, setor administrativo e biblioteca.
O espaço também conta com novo paisagismo e um restaurante estudantil com capacidade para 200 pessoas.
O equipamento ainda conta com:
- Quadra poliesportiva
- Sala de dança
- Teatro (108 lugares)
- Biblioteca
- Vestiários
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes