EDUCAÇÃO
A TARDE Educação promove formação para professores de Candeias
Encontro destacou o uso do jornal como ferramenta pedagógica
Por Redação
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“O jornal é um espaço importante para pensar o protagonismo estudantil”. A afirmação é da professora de Língua Portuguesa, Silvia Veloso, que participou da formação continuada realizada pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 31. O encontro, voltado aos professores dos anos finais e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação.
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Durante a formação, os participantes tiveram acesso a metodologias que incentivam a leitura crítica, a produção textual e o debate de temas da atualidade em sala de aula por meio do uso pedagógico do jornal.
“A formação foi excelente. Trouxe muita praticidade. Deu uma motivação muito grande para nós, coordenadores, levar os assuntos para os professores trabalharem na escola”, disse a coordenadora pedagógica, Neuraci Borba.
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As atividades formativas foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga Emily Figueiredo, também do A TARDE Educação.
A programação incluiu momentos de diálogo, atividades práticas e orientações sobre como utilizar reportagens como recursos didáticos interdisciplinares.
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