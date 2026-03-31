A TARDE Educação promove formação para professores de Candeias

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Professores e coordenadores da rede municipal de Candeias - Foto: Divulgação

“O jornal é um espaço importante para pensar o protagonismo estudantil”. A afirmação é da professora de Língua Portuguesa, Silvia Veloso, que participou da formação continuada realizada pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 31. O encontro, voltado aos professores dos anos finais e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a formação, os participantes tiveram acesso a metodologias que incentivam a leitura crítica, a produção textual e o debate de temas da atualidade em sala de aula por meio do uso pedagógico do jornal.

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“A formação foi excelente. Trouxe muita praticidade. Deu uma motivação muito grande para nós, coordenadores, levar os assuntos para os professores trabalharem na escola”, disse a coordenadora pedagógica, Neuraci Borba.

As atividades formativas foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga Emily Figueiredo, também do A TARDE Educação.

A programação incluiu momentos de diálogo, atividades práticas e orientações sobre como utilizar reportagens como recursos didáticos interdisciplinares.