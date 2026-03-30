Gás natural é tema de live sobre sustentabilidade e segurança

Especialistas da Bahiagás ao lado da jornalista Thaic Carvalho - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

A importância do gás natural para a sustentabilidade e para a transição energética foi o foco da live “Gás Natural Canalizado, Seguro e Sustentável”, promovida pela Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A iniciativa, realizada nesta segunda-feira, 30, no canal A TARDE Play, no YouTube, buscou ampliar o conhecimento de estudantes, professores e da sociedade sobre o funcionamento, os benefícios e a segurança desse combustível.

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A conversa, mediada pela jornalista Thaic Carvalho, contou com a presença do engenheiro químico e gerente comercial de varejo da Bahiagás, Bruno Piñero; e de Valdinei Almeida, engenheiro mecânico, técnico em tecnologias finais do gás natural e coordenador de ligação na gerência de varejo da Companhia.

Conhecimento para aproximar a sociedade do tema

Em entrevista à reportagem de A TARDE, Bruno Piñero destacou a importância de aproximar a sociedade do tema e tornar o conhecimento mais acessível. Piñero também explicou a atuação da Bahiagás dentro da cadeia produtiva do setor energético, destacando o papel da distribuição do combustível.

“É importante que a sociedade conheça os benefícios, entenda como é que funciona essa questão do gás natural, porque ainda é algo que é um pouco conhecido pela grande maioria das pessoas [...], e a Bahiagás não explora o gás natural. Ela não trabalha com perfuração de poço, mas trabalha na distribuição. Então, você estudante ou professor que queira levar isso para a sala de aula, o que é o gás natural, a molécula do gás natural, como ele é encontrado na atmosfera, como é que a gente faz para distribuí-lo, é importantíssimo para a vida acadêmica e também para a vida profissional de todos vocês”, explicou.

Bruno Piñero é engenheiro químico e gerente comercial de varejo da Bahiagás | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Também em entrevista ao A TARDE, Valdinei Almeida explicou a importância do gás natural como uma alternativa menos poluente dentro do atual cenário energético. Segundo ele, o combustível representa atualmente cerca de 9% da matriz energética brasileira.

“A boa parte dos reservatórios de gás natural está aqui na Bahia, mas independente disso, a gente tem um duto chamado Gasene, que interliga praticamente o Brasil inteiro, a parte litorânea toda, que faltando gás na Bahia, a gente tem como alimentar, vindo gás do Rio, gás do Ceará, está todo interligado”, disse, reforçando o papel do combustível na redução dos impactos ambientais.

“Na transição energética, o gás natural tem um papel muito importante, porque os gases de efeito estufa que são liberados em uma queima, no gás energético, no gás natural, ele é abaixo de qualquer combustível fóssil. Então, ele é um vetor muito importante na transição energética”, completou.

Valdinei Almeida é engenheiro mecânico, técnico em tecnologias finais do gás natural e coordenador de ligação na gerência de varejo da Companhia | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Série educativa vai ampliar debate sobre sustentabilidade

O alcance do tema será ampliado por meio do projeto 'Energia para o Futuro', que será contemplado com novos episódios do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, uma série de vídeos com linguagem acessível sobre o uso do gás natural que será divulgada no Instagram @atardeeducacao.

A iniciativa também prevê formações continuadas e materiais exclusivos para educadores, além de ações de mobilização estudantil com incentivo à produção de conteúdo e eventos de reconhecimento para estudantes e professores que se destacarem nas atividades.

Onde assistir e como obter mais informações

A live “Gás Natural Canalizado, Seguro e Sustentável” pode ser conferida na íntegra no canal A TARDE Play, no YouTube. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados também podem entrar em contato com a Bahiagás pelo número 0800 071 9111.