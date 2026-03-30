PAC garante nova creche em Várzea Nova; obra passa de R$ 6 mi - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Várzea Nova

A licitação para a construção da Creche Tipo 1, no distrito de Tabua, em Várzea Nova, no interior da Bahia, foi autorizada. A obra representa um importante avanço para o ensino local e deve ampliar de forma significativa a oferta de vagas na educação infantil.

O projeto será viabilizado por meio de um convênio entre a gestão municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal, através do programa PAC Seleções, com investimento superior a R$ 6 milhões.

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Segundo a prefeita Daiane (PCdoB), a iniciativa tem o objetivo de aproximar o acesso à educação das famílias que vivem em comunidades mais afastadas da sede do município.

“Estamos levando educação de qualidade para mais perto das famílias, especialmente em uma comunidade mais distante, garantindo mais oportunidades para nossas crianças e tranquilidade para os pais”, destacou.

O vice-prefeito, que também responde pela Secretaria Municipal de Educação, Arlivan Pimentel (PSD), ressaltou que o investimento representa um marco importante para o fortalecimento da rede pública de ensino.

“Essa creche vai ampliar a oferta de vagas na educação infantil e fortalecer toda a rede municipal de ensino. É um avanço significativo, principalmente para Tabua, que há muito tempo aguardava por um equipamento dessa dimensão”, pontuou.

A nova unidade deve contribuir diretamente para o desenvolvimento educacional do município, além de oferecer uma estrutura adequada para o atendimento das crianças da região.