HOME > BAHIA
BAHIA

Cidades baianas celebram 41 anos de emancipação

Com shows e cavalgada, comemorações destacam tradição, cultura e geração de renda local

Redação

Por Redação

25/02/2026 - 7:00 h

Cidade de Dias d'Ávila
Cidade de Dias d'Ávila -

As cidades Várzea Nova, no norte da Bahia, e Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), comemoram nesta quarta-feira, 25, seus 41 anos de emancipação política.

Em Dias d’Ávila, cidade estratégica da RMS e com forte influência do polo industrial da região, a programação começa às 8h com o hasteamento da bandeira, na Praça dos Três Poderes, seguindo com a missa em Ação de Graças, na Igreja Matriz, às 9h30.

No dia 7 de março, a celebração continua com apresentações dos grupos Toque Dez e Pagod’Art, além de artistas locais, na Praça do Imbassaí, a partir das 18h. O evento é gratuito e aberto ao público.

Já em Várzea Nova, município situado no Território de Identidade Piemonte da Diamantina, a principal celebração foi transferida para este sábado, 28, estratégia adotada para ampliar a participação popular e atrair visitantes de cidades vizinhas. A programação reúne tradição cultural, manifestações típicas do interior baiano e atrações musicais.

Cidade Várzea Nova
Cidade Várzea Nova | Foto: Divulgação/PMVN

As atividades começam às 10h, com a 1ª Cavalgada da Cidade, que terá saída da Praça da Feira Livre, passando pela comunidade de Salinas e retornando ao ponto inicial. Durante o percurso, o público contará com shows de Ygor Rios e Wagner Simões.

À noite, a partir das 21h, a festa segue na Praça Zacarias Domingos de Jesus, com apresentações de Canindé e Zezo, Banda Sela Vaqueira, Paulinho Góes e Mikael da Pisadinha. A expectativa é de que milhares de pessoas participem do evento, movimentando setores como comércio, serviços, alimentação e hospedagem, o que fortalece a economia local.

Bahia Emancipação política

