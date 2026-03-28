Salvador celebra avanço da educação em tempo integral na rede estadual

Escolas reformadas levam conforto a estudantes e professores. - Foto: SEC

Primeira capital do Brasil, Salvador completa 477 anos no dia 29 de março, reafirmando seu papel histórico também na construção do futuro. Na cidade onde tradição e inovação caminham juntas, a educação em tempo integral se consolida como uma das principais estratégias do Governo do Estado para apoiar a transformação na vida de estudantes da rede estadual.

Com a ampliação da jornada escolar, os jovens passam a ter acesso a experiências formativas que ultrapassam os limites da sala de aula e contribuem para o desenvolvimento integral.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Helaine Pereira, destaca que o modelo de ensino vai além do aumento do tempo de permanência na escola.

“A educação em tempo integral garante segurança alimentar e oferece um ambiente propício para que os estudantes desenvolvam suas potencialidades. Nosso foco é a formação integral”, afirma.

Atualmente, a Bahia conta com 690 escolas funcionando nesse modelo, sendo 103 localizadas em Salvador. Na capital, 22.709 estudantes já são beneficiados pela jornada ampliada, o que evidencia o alcance da iniciativa e o compromisso do Estado com a qualificação e inclusão do ensino público.

Infraestrutura esportiva também é um diferencial das escolas da rede estadual. | Foto: SEC

As unidades oferecem uma formação integrada, que articula o conhecimento acadêmico a práticas culturais, esportivas e sociais, ampliando as possibilidades de aprendizagem e fortalecendo competências essenciais para a vida, como autonomia e protagonismo juvenil.

Para dar suporte a esse modelo, as unidades escolares são projetadas com infraestrutura moderna, acessível e multifuncional, alinhada às demandas pedagógicas da educação integral. Os espaços incluem salas de aula amplas e climatizadas, bibliotecas e laboratórios de química, biologia, física, matemática e informática, além de ambientes destinados a atividades artísticas e à recomposição das aprendizagens.

Em uma cidade marcada pela diversidade e riqueza cultural, a educação em tempo integral se firma como um caminho estruturante para ampliar oportunidades e apoiar a construção de projetos de vida. As escolas contam, ainda, com espaços coletivos como teatro, áreas de convivência e restaurante estudantil, assegurando condições adequadas para a permanência dos estudantes ao longo de todo o dia.

A infraestrutura esportiva também é um diferencial, com quadras poliesportivas cobertas, campos society e, em algumas unidades, piscina semiolímpica e pista de atletismo. As atividades dialogam com as oficinas pedagógicas do programa Educa Mais Bahia, que oferece, no contraturno, ações nas áreas de arte, esporte, cultura digital e reforço escolar, conduzidas por monitores voluntários.