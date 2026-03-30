Prefeitura de Salvador inaugura escola de R$ 16 milhões em Piatã

Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado - Foto: Valter Pontes/Secom PMS

Com um investimento de R$ 16,2 milhões, a nova Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado, localizada na Rua da Gratidão, em Piatã, foi inaugurada nesta segunda-feira, 30, pela Prefeitura de Salvador, um dia depois do aniversário de 477 anos da capital baiana.

A unidade, que atende a um antigo pedido dos moradores do Bairro da Paz e região, tem capacidade para atender 735 alunos por turno. São 4.220 m² de área construída, com 22 salas de aula climatizadas, auditório, sala de leitura, sala de dança e música, piscina, parque infantil, salas de recursos multifuncionais, quadra poliesportiva,sanitários PcD, sistema de captação de energia solar e reutilização de água pluvial.

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Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado | Foto: Valter Pontes/Secom PMS

Durante a inauguração da escola, o prefeito Bruno Reis destacou os avanços alcançados pela educação municipal nos últimos anos.

“Salvador completa 477 anos e temos muitos motivos para comemorar, especialmente na Educação, com crescimento nos índices de alfabetização aos seis anos de idade. Os nossos números internos já apontam que vamos crescer no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. E estamos transformando a nossa rede, com a entrega de equipamentos de alto padrão. Sexta-feira foi uma grande escola e hoje outra, para marcar o aniversário da nossa cidade”, disse.

Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado | Foto: Valter Pontes/Secom PMS

Segundo o chefe do Executivo municipal, a nova unidade terá turmas de Ensino Fundamental II - uma antiga necessidade da região - e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Pessoas que pararam de estudar ou estão atrasadas na sua formação terão esta oportunidade e, com isso, poderão abrir perspectivas de ingresso no mercado de trabalho, tendo uma melhor formação”, afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Thiago Dantas, ressaltou o ritmo de entrega de novas escolas da rede municipal e o padrão de qualidade adotado em todas as unidades. Essa é a terceira escola inaugurada pela Prefeitura desde o início do ano letivo, no último dia 16 de março, e a 43ª entregue pela gestão, segundo o titular da educação municipal.

“Esta é a quadragésima terceira escola. Não é pouca coisa e não são quaisquer escolas. A escola está plenamente equipada, com todos os atributos para ser uma escola de ponta. Como a gente tem dito, não deve absolutamente nada a nenhuma escola particular, muito pelo contrário; poucas escolas particulares têm uma infraestrutura como essa”, disse Thiago Dantas.

Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado | Foto: Valter Pontes/Secom PMS

A diretora do centro educacional, Cristiane Santos, explicou que a nova escola atenderá estudantes vindos de outras quatro antigas unidades da rede municipal de ensino. Segundo ela, serão 20 turmas no turno matutino, 21 no vespertino e quatro turmas noturnas.

Cristiane elogiou a nova estrutura, apontando-a como um dos pontos principais para uma educação de qualidade.

“Já desenvolvíamos um trabalho maravilhoso, mesmo sem um prédio como esse. Mas com a estrutura, você tem mais gosto de trabalhar, de estudar, os meninos vêm mais satisfeitos. Vai somar ao ótimo trabalho pedagógico”, avaliou.

Homenagem

A unidade homenageia Valdemar Bibiano, antigo líder comunitário do Bairro da Paz, já falecido.

“É um reconhecimento a um grande líder local, um educador, então tem a ver também com a área de atuação dele. A gente busca reconhecer nas obras da Prefeitura os homens e mulheres que ajudaram essa cidade a ser o que ela é hoje, ainda mais nesse momento, em que a cidade completa 477 anos. Se nós chegamos aqui, é justamente pela força e coragem do nosso povo e da nossa gente”, afirmou Bruno Reis.

Filha do homenageado e presente na solenidade, Deise Mota agradeceu: “A vida toda dele foi lutando por esse bairro. Fiquei muito feliz, e ele com certeza também ficaria. Tenho muito orgulho dele. Durante toda a minha infância vi ele correndo atrás pela comunidade”.

Restaurante popular

O prefeito anunciou ainda uma nova intervenção viária no Bairro da Paz e informou que a gestão municipal já encontrou um espaço para a implantação de um restaurante popular na localidade.

“Eu volto em breve ao bairro para dar a ordem de serviço para acabar com esse trânsito aqui da Rua da Gratidão. Vamos abrir uma nova via para sair na Orlando Gomes. Estamos finalizando o projeto, a empresa já está contratada. E já achamos aqui no final de linha um espaço, que vai ser adequado, e o próximo restaurante popular que vamos inaugurar será aqui no Bairro da Paz, para distribuir refeições diárias gratuitamente para a comunidade”, disse.