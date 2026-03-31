ECONOMIA
Curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública abre vagas
Aulas mensais começam na próxima semana e seguem até dezembro, em Salvador
Por Luiza Nascimento
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Um curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) abriu 60 vagas em Salvador, com o objetivo de auxiliar os alunos na prevenção e combate ao superendividamento.
Serão oferecidas nove aulas no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública, no Centro Administrativo (CAB).
Os interessados devem realizar o cadastro através de um formulário on-line, quepode ser acessado através deste link.
As aulas começam na próxima terça-feira, 7, e seguem até 1º de dezembro. O curso terá aulas mensais que abordarão temas como gestão de orçamento pessoal, pagamento de dívidas, poupança e investimento, aplicação do 13º salário, como evitar golpes e fraudes.
No primeiro encontro, que ocorrerá às 14h, o tema será “Como gerir seu orçamento”, comandado pela professora da Faculdade Baiana de Direito e orientadora Flávia Marimpietri.
Leia Também:
Veja o cronograma:
- 07/04 – Como organizar seu orçamento
- 12/05 – Como economizar no seu dia a dia
- 09/06 – Como evitar golpes e fraudes bancárias
- 07/07 – Como fugir da tentação do consumismo
- 11/08 – Quais dívidas eu pago primeiro?
- 01/09 – Ação de superendividamento
- 06/10 – Como poupar e investir dinheiro
- 10/11 – Dicas como usar a 1ª parcela do 13º salário e quitar dívidas
- 01/12 – Dicas para um Natal sem ficar no vermelho
Baianos endividados
De acordo com um levantamento divulgado pela Serasa em fevereiro, cerca de 43,6% da população estava inadimplente na Bahia, o que corresponde a, aproximadamente, 6,45 milhões de pessoas.
No Brasil, o mês acumulou aproximadamente 81,7 milhões de endividados, o maior número desde o início do mapeamento.
A população mais afetada tem idades entre 41 e 60 anos. Já as dívidas mais acumuladas decorrem de bancos e cartões de crédito.
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