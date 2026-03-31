Curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública abre vagas

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Educação financeira - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Um curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) abriu 60 vagas em Salvador, com o objetivo de auxiliar os alunos na prevenção e combate ao superendividamento.

Serão oferecidas nove aulas no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública, no Centro Administrativo (CAB).

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Os interessados devem realizar o cadastro através de um formulário on-line, quepode ser acessado através deste link.

As aulas começam na próxima terça-feira, 7, e seguem até 1º de dezembro. O curso terá aulas mensais que abordarão temas como gestão de orçamento pessoal, pagamento de dívidas, poupança e investimento, aplicação do 13º salário, como evitar golpes e fraudes.

No primeiro encontro, que ocorrerá às 14h, o tema será “Como gerir seu orçamento”, comandado pela professora da Faculdade Baiana de Direito e orientadora Flávia Marimpietri.

Veja o cronograma:

07/04 – Como organizar seu orçamento

12/05 – Como economizar no seu dia a dia

09/06 – Como evitar golpes e fraudes bancárias

07/07 – Como fugir da tentação do consumismo

11/08 – Quais dívidas eu pago primeiro?

01/09 – Ação de superendividamento

06/10 – Como poupar e investir dinheiro

10/11 – Dicas como usar a 1ª parcela do 13º salário e quitar dívidas

01/12 – Dicas para um Natal sem ficar no vermelho

Baianos endividados

De acordo com um levantamento divulgado pela Serasa em fevereiro, cerca de 43,6% da população estava inadimplente na Bahia, o que corresponde a, aproximadamente, 6,45 milhões de pessoas.

No Brasil, o mês acumulou aproximadamente 81,7 milhões de endividados, o maior número desde o início do mapeamento.

A população mais afetada tem idades entre 41 e 60 anos. Já as dívidas mais acumuladas decorrem de bancos e cartões de crédito.