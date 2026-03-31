Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública abre vagas

Aulas mensais começam na próxima semana e seguem até dezembro, em Salvador

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/03/2026 - 7:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Educação financeira
Educação financeira -

Um curso gratuito de educação financeira da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) abriu 60 vagas em Salvador, com o objetivo de auxiliar os alunos na prevenção e combate ao superendividamento.

Serão oferecidas nove aulas no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública, no Centro Administrativo (CAB).

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados devem realizar o cadastro através de um formulário on-line, quepode ser acessado através deste link.

As aulas começam na próxima terça-feira, 7, e seguem até 1º de dezembro. O curso terá aulas mensais que abordarão temas como gestão de orçamento pessoal, pagamento de dívidas, poupança e investimento, aplicação do 13º salário, como evitar golpes e fraudes.

No primeiro encontro, que ocorrerá às 14h, o tema será “Como gerir seu orçamento”, comandado pela professora da Faculdade Baiana de Direito e orientadora Flávia Marimpietri.

Leia Também:

Jerônimo adere a medida do governo Lula para reduzir preço do diesel
Barril de petróleo volta a superar US$ 100 pela primeira vez desde 2022
Acordo global sobre comércio digital trava após ação do Brasil

Veja o cronograma:

  • 07/04 – Como organizar seu orçamento
  • 12/05 – Como economizar no seu dia a dia
  • 09/06 – Como evitar golpes e fraudes bancárias
  • 07/07 – Como fugir da tentação do consumismo
  • 11/08 – Quais dívidas eu pago primeiro?
  • 01/09 – Ação de superendividamento
  • 06/10 – Como poupar e investir dinheiro
  • 10/11 – Dicas como usar a 1ª parcela do 13º salário e quitar dívidas
  • 01/12 – Dicas para um Natal sem ficar no vermelho

Baianos endividados

De acordo com um levantamento divulgado pela Serasa em fevereiro, cerca de 43,6% da população estava inadimplente na Bahia, o que corresponde a, aproximadamente, 6,45 milhões de pessoas.

No Brasil, o mês acumulou aproximadamente 81,7 milhões de endividados, o maior número desde o início do mapeamento.

A população mais afetada tem idades entre 41 e 60 anos. Já as dívidas mais acumuladas decorrem de bancos e cartões de crédito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Defensoria Pública economia Educação financeira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Educação financeira
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Educação financeira
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Educação financeira
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Educação financeira
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x