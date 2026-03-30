Barril de petróleo volta a superar US$ 100 pela primeira vez desde 2022

O petróleo bruto dos EUA fechou acima de US$ 100 por barril - Foto: Tania Regô/Agência Brasil

Os preços do barril do petróleo subiram nesta segunda-feira, 30, e atingiram acima de US$ 100 pela primeira vez desde julho de 2022, após comentários do presidente Donald Trump e ataques contra Israel pelos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, intensificarem os temores de que o conflito no Oriente Médio possa se intensificar ainda mais.

De acordo com a imprensa internacional, o WTI, referência nos EUA, subiu 3,25%, fechando a US$ 102,88, seu maior nível de fechamento desde julho de 2022. O petróleo Brent, referência global, subiu 0,19%, fechando a US$ 112,78 por barril, reduzindo os ganhos após ultrapassar US$ 116 por barril anteriormente. Ainda assim, foi o maior fechamento do Brent desde julho de 2022.

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O petróleo bruto dos EUA fechou acima de US$ 100 por barril, enquanto a guerra com o Irã entra em sua quinta semana.

Em entrevista ao Financial Times publicada no domingo, Trump afirmou que deseja "tomar o petróleo do Irã" e que poderia anexar a Ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do país.

Segundo o FT, ele comparou a possível medida às operações americanas na Venezuela, onde os Estados Unidos pretendem controlar a indústria petrolífera "indefinidamente" após a deposição do líder autoritário Nicolás Maduro em janeiro.