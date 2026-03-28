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Postos de combustíveis e distribuidoras elevam lucro em 37% na guerra
Consumidores de todo o Brasil tem reclamado de aumento abusivo dos preços
Por Luiza Nascimento
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Postos de combustíveis e distribuidoras ampliaram a margem de lucro em 37% desde início da guerra no Oriente Médio, envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps).
A análise tem como base dados do Relatório Mensal do Mercado de Derivados de Petróleo, do Ministério de Minas e Energia (MME), responsável por monitorar a produção, importação, exportação e vendas de combustíveis.
Os porcentuais analisam a margem de lucro, que corresponde à parcela do valor total que fica com distribuidoras e postos, não ao preço final pago pelo consumidor.
Veja dados detalhados da margem de lucro
Diesel s-500
28 de fevereiro: R$ 0,95
21 de março: R$ 1,63
Lucro: 71,6%
Diesel s-10
28 de fevereiro: R$ 0,80
21 de março: R$ 0,86
Lucro: 7,5%
Gasolina comum
28 de fevereiro: R$ 1,15
21 de março: R$ 1,52
Lucro: 32,2%
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Alta nos preços
O barril de petróleo chegou a superar os US$ 100, com picos próximos de US$ 120, desde o início da guerra. Assim, o consumidor tem sofrido com a elevação no preço dos combustíveis.
Veja aumento dos preços, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):
- Diesel: 20,4%, passando de R$ 6,03 para R$ 7,26;
- Gasolina comum: 5,9%, passando de R$ 6,28 a R$ 6,65
Governo tem fiscalizado o aumento abusivo
Postos de combustíveis de 11 estados do Brasil e o Distrito Federal foram alvo da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, 27, em uma operação que visa fiscalizar o combate aos preços abusivos e reajustes indevidos, em meio à guerra do Oriente Médio.
Batizada de Vem Diesel, a força-tarefa visa identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes na tentativa de controlar o mercado e outras eventuais condutas que possam causar prejuízo ao consumidor.
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