Postos de combustíveis e distribuidoras elevam lucro em 37% na guerra

Siga o A TARDE no Google

Posto de gasolina - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Postos de combustíveis e distribuidoras ampliaram a margem de lucro em 37% desde início da guerra no Oriente Médio, envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps).

A análise tem como base dados do Relatório Mensal do Mercado de Derivados de Petróleo, do Ministério de Minas e Energia (MME), responsável por monitorar a produção, importação, exportação e vendas de combustíveis.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os porcentuais analisam a margem de lucro, que corresponde à parcela do valor total que fica com distribuidoras e postos, não ao preço final pago pelo consumidor.

Veja dados detalhados da margem de lucro

Diesel s-500

28 de fevereiro: R$ 0,95

21 de março: R$ 1,63

Lucro: 71,6%

Diesel s-10

28 de fevereiro: R$ 0,80

21 de março: R$ 0,86

Lucro: 7,5%

Gasolina comum

28 de fevereiro: R$ 1,15

21 de março: R$ 1,52

Lucro: 32,2%

Alta nos preços

O barril de petróleo chegou a superar os US$ 100, com picos próximos de US$ 120, desde o início da guerra. Assim, o consumidor tem sofrido com a elevação no preço dos combustíveis.

Veja aumento dos preços, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):

Diesel: 20,4%, passando de R$ 6,03 para R$ 7,26;

Gasolina comum: 5,9%, passando de R$ 6,28 a R$ 6,65

Governo tem fiscalizado o aumento abusivo

Postos de combustíveis de 11 estados do Brasil e o Distrito Federal foram alvo da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, 27, em uma operação que visa fiscalizar o combate aos preços abusivos e reajustes indevidos, em meio à guerra do Oriente Médio.

Batizada de Vem Diesel, a força-tarefa visa identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes na tentativa de controlar o mercado e outras eventuais condutas que possam causar prejuízo ao consumidor.