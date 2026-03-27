Vilão do mês: alta dos combustíveis pressiona inflação em março

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As despesas com transportes (0,79%) registraram a segunda maior alta - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A prévia da inflação de março na Região Metropolitana de Salvador (RMS) ficou em 0,45%, puxado pelo grupo de alimentação (1,01%) e dos transportes (0,79%). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para o cálculo do índice também registraram alta neste mês.

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Em março, os alimentos registraram o maior aumento mensal em mais de um ano, desde fevereiro de 2025 (quando havia sido de 1,95%). A alta do grupo se deu principalmente na alimentação no domicílio (1,22%), com aumentos importantes nos:

Tubérculos, raízes e legumes (18,83%): batata-inglesa (42,11%) e o tomate (22,22%)

Carnes (2,10%): costela (3,49%).

Dos 10 itens com os maiores aumentos na RM Salvador, segundo o IPCA-15 de março, estão:

Batata-inglesa, tomate, o feijão-carioca (17,25%)

Cenoura (15,62%)

Cebola (9,68%)

Já as despesas com transportes (0,79%) registraram a segunda maior alta e exerceram a segunda principal pressão inflacionária, na prévia de março, na RMS.

As altas e quedas no grupo foram registradas nos:

Aumento - Combustíveis (3,97%): gasolina (3,89%) e óleo diesel (8,00%);

Combustíveis (3,97%): gasolina (3,89%) e óleo diesel (8,00%); Queda - Aluguel de veículo (-19,14%)

Dos três grupos que não registraram aumento médio de preços na RM Salvador, em março, o vestuário (0,00%) apresentou estabilidade, e habitação (-0,32%) e artigos de residência (-0,10%) tiveram deflação.

A habitação apresentou a sua sexta queda média de preços consecutiva na região, puxada, principalmente, pela energia elétrica residencial (-0,47%). Já o resultado dos artigos de residência se deu muito por conta dos itens de mobiliário (-0,80%), como móvel para quarto (-1,54%).

Porém, o item que individualmente mais ajudou a segurar a alta do IPCA-15 da RM Salvador em março foi a hospedagem (-5,00%).