Mega-Sena: quatro apostas baianas levam mais de R$ 33 mil

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Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acerta os 6 números - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A sorte sorriu para ao menos quatro apostas baianas no concurso de número 2989 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira, 26. Os vencedores acertaram cinco dos seis números do sorteio e levaram para casa o prêmio de R$ 33.183,44 cada.

As apostas vencedores foram das cidades de:

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Salvador (2 apostas)

Feira de Santana (1 aposta)

Itabuna (1 aposta)

Outras 44 apostas também acertaram as cinco dezenas e levaram o valor de R$ 33.183,44, cada. Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou para R$ 44 milhões, que devem ser sorteados na próxima terça-feira, dia 31 de março.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acerta os 6 números sorteados. Há também a possibilidade de se ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como participar

O participante pode escolher os seus números de 6 a 20 números no volante.

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma aleatória

Teimosinha: há possibilidade de jogar com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Como funciona

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 7,00. Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Se pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

As cotas de bolões podem ser adquiridas nas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) com a mesma tarifa de serviço adicional.

Horário de venda: as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.