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NOVO EMPREENDIMENTO

Nubank entra em disputa para comprar banco famoso do Brasil

A empresa pretende expandir os negócios adotando outras filiais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/03/2026 - 12:49 h | Atualizada em 27/03/2026 - 13:50

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O banco está em busca de uma licença no país
O banco está em busca de uma licença no país -

O Nubank está de olho em um banco tradicional brasileiro. A startup, fundada em 2013, pretende expandir os negócios e comprar o Banco Caixa Geral Brasil, braço brasileiro da estatal portuguesa Caixa Geral de Depósitos (CGD).

A fim de obter uma licença bancária no Brasil, a empresa está avaliando a compra de algumas redes de bancos, pois a aquisição de uma instituição autorizada pelo Banco Central é o caminho mais rápido para atingir o objetivo do que criar um banco do zero.

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“O Nubank já informou ao mercado que pretende obter uma licença bancária no Brasil neste ano e, nesse contexto, vem avaliando diferentes alternativas para atingir esse objetivo”, informou a assessoria do banco, em nota enviada ao portal A TARDE.

Ainda com a mesma função, a fintech também se filiou à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entidade que reúne os bancos tradicionais do país. O clube institucional também conta com a participação do Banco Caixa Geral Brasil.

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Porque o Nubank quer a licença?

A busca do Nubank pela licença bancária surgiu após uma proibição do Banco Central, anunciada em novembro de 2025. Na época, a instituição informou que fintechs sem o documento não poderiam utilizar os termos “banco” ou “bank” em seus nomes, marcas e domínios.

A medida afetaria diretamente a fintech, que realiza operações com licenças de Instituição de Pagamento (IP), Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI/financeira) e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM).

Disputa pelo Banco Caixa

Apesar do interesse do Nubank, o Banco Caixa Geral Brasil pode ser vendido para outra empresa. De acordo com a Agência Lusa, a disputa conta com mais três concorrentes interessados: Garantia Capital, MD Capital e Sputnik LLC.

As entidades foram selecionadas para a segunda fase do processo de venda, mas ainda não há uma resposta sobre a proposta escolhida e fechamento da venda.

Em nota, o Nubank alegou que a compra ainda não está totalmente definida. “Essas análises não significam uma decisão tomada ou definição sobre qualquer operação específica”.

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