Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOA NOTÍCIA

Conta de luz sem taxa extra; veja como fica valor para o próximo mês

Decisão traz alívio ao bolso dos consumidores brasileiros

Redação

Por Redação

28/03/2026 - 14:14 h | Atualizada em 28/03/2026 - 15:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem.
Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem. -

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira, 27, a manutenção da bandeira tarifária verde durante todo o mês de abril.

Com a decisão, os consumidores brasileiros permanecem isentos de custos adicionais na conta de luz, mantendo o cenário observado desde o início de janeiro.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A manutenção da bandeira é resultado do volume de chuvas registrado em março, que garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das hidrelétricas.

Esse panorama permite uma geração de energia eficiente, reduzindo a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo de produção mais elevado.

Leia Também:

Rui Costa detalha plano do governo para frear alta do diesel
Vilão do mês: alta dos combustíveis pressiona inflação em março
Brasileiros estão isentos do pagamento da CNH em todo o país

Entenda o Mecanismo

Implementado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um sinalizador do custo real da energia no país. A classificação (verde, amarela ou vermelha) varia de acordo com:

  • disponibilidade de recursos hídricos;
  • avanço das fontes renováveis;
  • necessidade de acionamento de fontes térmicas.

Mesmo com o cenário positivo, a agência reforça a importância do uso consciente e responsável de energia elétrica, destacando que evitar o desperdício contribui diretamente para a sustentabilidade do setor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ANEEL Energia Elétrica hidrelétricas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem.
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem.
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem.
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Conta de luz não terá custo adicional no mês que vem.
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x