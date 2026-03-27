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ESTRAGOS

Ataques dos EUA e Israel danificaram ao menos 120 museus ou locais históricos

Entre os patrimônios afetados está o Palácio Golestan, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/03/2026 - 17:33 h

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Imagem ilustrativa da imagem Ataques dos EUA e Israel danificaram ao menos 120 museus ou locais históricos
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Os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã já provocaram danos a pelo menos 120 museus, sítios culturais e históricos em diferentes regiões do país. A informação foi divulgada pelo chefe do comitê de patrimônio cultural do conselho municipal de Teerã, Ahmad Alavi.

Segundo o representante, os ataques atingiram diretamente diversas províncias, causando “graves danos estruturais” a locais de relevância histórica.

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Entre os patrimônios afetados está o Palácio Golestan, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Além do Golestan, também foram citados como atingidos:

  • Palácio Saadabad
  • Palácio de Mármore
  • Casa Teymourtash, conhecida como Museu da Guerra

Os espaços fazem parte do vasto patrimônio cultural iraniano, ligado a civilizações antigas como o Império Persa e o Império Sassânida.

Irã acusa EUA e Israel de genocídio após ataque a escola

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, acusou os Estados Unidos e Israel de genocídio após um ataque a uma escola na cidade de Minab, no sul do país.

De acordo com o governo iraniano, a ofensiva deixou cerca de 175 mortos, entre alunos e professores.

A declaração foi feita nesta sexta-feira (27), durante reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

Uma investigação militar preliminar aponta possível responsabilidade das forças americanas no ataque.

Araqchi afirmou ainda que o país não iniciou o conflito, mas que irá se defender “pelo tempo que for necessário”.

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Comunidade internacional reage

O representante do Brasil no conselho, André Simas Magalhães, classificou o ataque como uma grave violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário.

Enquanto isso, os Estados Unidos avaliam ampliar sua presença militar no Oriente Médio. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o governo pode enviar até 10 mil soldados para a região.

O presidente Donald Trump também estuda uma possível operação terrestre no território iraniano, com foco em áreas estratégicas como a ilha de Kharg e regiões costeiras.

Trégua parcial e negociações incertas

Na quinta-feira, 26, Trump anunciou a suspensão temporária dos ataques a usinas de energia iranianas por dez dias, com validade até 6 de abril.

Segundo o presidente, a decisão teria sido tomada após um pedido de Teerã, indicando avanços nas negociações. Ele também afirmou que o Irã permitiu a passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade.

O governo iraniano, no entanto, não confirmou qualquer acordo.

Ainda na quinta, a Casa Branca informou que um ataque israelense teria matado o comandante da marinha da Guarda Revolucionária iraniana — informação que também não foi confirmada por Teerã.

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Tags:

Ataques militares direitos humanos Donald Trump estados unidos patrimônio cultural

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