Senado dos EUA avança em acordo após crise que afetou aeroportos

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Aeroportos Estados Unidos - Foto: Andre Caballero-Reynolds/AFP

O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta sexta-feira, 27, por unanimidade, o financiamento da maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS), mas deixou de fora o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira. O acordo segue agora para análise da Câmara.

O impasse orçamentário havia interrompido os repasses financeiros e milhares de agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA) estavam sem receber salários.

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A falta de recursos tem provocado escassez de pessoal, filas longas e tempos de espera imprevisíveis em aeroportos de todo o país, segundo a mídia local.

Além disso, quase 500 agentes de segurança aeroportuária pediram demissão desde o início da paralisação parcial do governo, em fevereiro.

Impasse

A oposição resistia a aprovar o acordo sem que o governo de Donald Trump promovesse mudanças nas políticas do ICE.

O texto aprovado pelos senadores incorporou parte das demandas democratas e não prevê recursos para o ICE nem para áreas da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).

Ainda assim, não foram incluídas exigências defendidas pela oposição, como a obrigatoriedade de mandados judiciais ou restrições ao uso de máscaras por agentes.

Apesar de o ICE ter ficado de fora do financiamento aprovado, o serviço de imigração ainda conta com recursos de um pacote sancionado por Donald Trump no ano passado.

Trump diz que pagará funcionários

Antes da aprovação, Trump afirmou que tomaria medidas executivas para garantir o pagamento dos cerca de 50 mil funcionários da segurança aeroportuária.

Em publicação na rede Truth Social, o republicano disse ter orientado o DHS a pagar imediatamente os agentes da TSA para enfrentar a situação emergencial e reduzir os impactos nos aeroportos.