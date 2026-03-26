Avião com 168 pessoas a bordo quase colide com helicóptero nos EUA

- Foto: Divulgação

Um avião comercial com 168 pessoas a bordo quase colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos durante um voo na Califórnia, estado da costa oeste dos EUA, na última terça-feira, 24. As informações, no entanto, só foram divulgadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) nesta quinta-feira, 26.

O avião da United Airlines, um Boeing 737, se aproximava de um aeroporto por volta das 20h40, quando o helicóptero cruzou à frente da aeronave. Dados do site Flightradar24 mostram que o avião e o helicóptero ficaram a cerca de 160 metros de distância.

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Ninguém ficou ferido entre os 162 passageiros e seis tripulantes do avião.

A United Airlines disse que os pilotos foram alertados por controladores de tráfego aéreo sobre a presença de uma aeronave militar na região e que conseguiram avistar o helicóptero.

A FAA abriu uma investigação sobre o caso, apurando se houve violação de uma regra recente que proíbe que pilotos mantenham distância entre aeronaves apenas com base na visão, sem auxílio de instrumentos, em áreas próximas a grandes aeroportos.

Outros acidentes

Há pouco mais de um ano, um avião da companhia aérea American Eagle colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA em Washington, perto do Aeroporto Nacional Reagan. Ao todo, 67 pessoas morreram no acidente.

Outro caso que chocou o país recentemente aconteceu em Nova York no último domingo, 23, quando um avião da Air Canada Express bateu contra um caminhão de bombeiros na pista do Aeroporto LaGuardia. O acidente matou piloto e copiloto e deixou 41 feridos, incluindo dois funcionários que estavam no veículo.