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ACIDENTE

Ônibus cai em rio e deixa 26 mortos; veja momento do acidente

O veículo contava com cerca de 40 passageiros no momento do acidente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/03/2026 - 10:00 h

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O veículo caiu direto no rio
O veículo caiu direto no rio -

Um ônibus caiu no rio Padma, em Bangladesh, na madrugada desta quinta-feira, 26. O veículo estava prestes a realizar a travessia a bordo de uma balsa quando sofreu o acidente, que ocasionou na morte de 26 passageiros.

Segundo informações das autoridades locais, o ônibus aguardava para embarcar na balsa, quando uma pequena embarcação bateu no píer e o impacto fez com que o motorista perdesse o controle do veículo terrestre, afundando quase 9 metros de profundidade.

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Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento exato da queda do ônibus e o desespesro da população ao perceber a gravidade do acidente.

Confira:

Resgate das vítimas

O Corpo de Bombeiros alegou que haviam 40 passageiros ao todo. Até o momento, 23 corpos foram encontrados por eles e retirados das águas, sendo 11 mulheres, 7 homens e 5 crianças.

Outros dois corpos foram encontrados por populares que moravam na região e o último foi achado por um mergulhador da Marinha, que prestava apoio nos resgates.

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Tags:

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