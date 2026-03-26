Ônibus cai em rio e deixa 26 mortos; veja momento do acidente

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O veículo caiu direto no rio - Foto: Reprodução | X

Um ônibus caiu no rio Padma, em Bangladesh, na madrugada desta quinta-feira, 26. O veículo estava prestes a realizar a travessia a bordo de uma balsa quando sofreu o acidente, que ocasionou na morte de 26 passageiros.

Segundo informações das autoridades locais, o ônibus aguardava para embarcar na balsa, quando uma pequena embarcação bateu no píer e o impacto fez com que o motorista perdesse o controle do veículo terrestre, afundando quase 9 metros de profundidade.

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Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento exato da queda do ônibus e o desespesro da população ao perceber a gravidade do acidente.

Confira:

At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat, Bangladesh; two bodies have been recovered so far as rescue operations continue.



People live like cockroaches and die like cockroaches

pic.twitter.com/kq6pxbfvrs — Lord Immy Kant (@KantInEastt) March 25, 2026

Resgate das vítimas

O Corpo de Bombeiros alegou que haviam 40 passageiros ao todo. Até o momento, 23 corpos foram encontrados por eles e retirados das águas, sendo 11 mulheres, 7 homens e 5 crianças.

Outros dois corpos foram encontrados por populares que moravam na região e o último foi achado por um mergulhador da Marinha, que prestava apoio nos resgates.