Em resposta aos EUA, Irã impõe cinco condições para encerrar guerra

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Guerra Irã x EUA - Foto: Jack GUEZ / AFP

Em resposta a uma proposta apresentada pelos Estados Unidos, o Irã estabeleceu na quarta-feira, 25, cinco condições para encerrar a guerra.

Segundo a emissora estatal Press TV, as exigências foram atribuídas a um alto funcionário com conhecimento das negociações, embora não haja confirmação de que ele esteja oficialmente autorizado a falar em nome do governo iraniano.

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Ainda assim, a divulgação pela mídia estatal indica um recado direcionado à comunidade internacional, especialmente aos EUA.

Aa condições apresentadas pelo Irã incluem:

interrupção total das “agressões e assassinatos”;

criação de mecanismos concretos para impedir a retomada do conflito;

pagamento de indenizações e reparações de guerra, com garantias claras;

encerramento das hostilidades em todas as frentes, incluindo ações contra grupos aliados do Irã na região;

reconhecimento do direito do país de exercer soberania sobre o Estreito de Ormuz.

Plano de paz dos EUA

No início da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou ao Irã um plano de paz para encerrar o conflito de quase um mês no país do Oriente Médio.

Ao todo, são 15 pontos e, para dar andamento às negociações, um cessar-fogo de 30 dias poderia ser estabelecido.

De acordo com a imprensa internacional, essas são algumas das exigências dos EUA: