GERRA
Em resposta aos EUA, Irã impõe cinco condições para encerrar guerra
Conflito já dura quase um mês no país do Oriente Médio
Por Ane Catarine
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Em resposta a uma proposta apresentada pelos Estados Unidos, o Irã estabeleceu na quarta-feira, 25, cinco condições para encerrar a guerra.
Segundo a emissora estatal Press TV, as exigências foram atribuídas a um alto funcionário com conhecimento das negociações, embora não haja confirmação de que ele esteja oficialmente autorizado a falar em nome do governo iraniano.
Ainda assim, a divulgação pela mídia estatal indica um recado direcionado à comunidade internacional, especialmente aos EUA.
Aa condições apresentadas pelo Irã incluem:
- interrupção total das “agressões e assassinatos”;
- criação de mecanismos concretos para impedir a retomada do conflito;
- pagamento de indenizações e reparações de guerra, com garantias claras;
- encerramento das hostilidades em todas as frentes, incluindo ações contra grupos aliados do Irã na região;
- reconhecimento do direito do país de exercer soberania sobre o Estreito de Ormuz.
Plano de paz dos EUA
No início da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou ao Irã um plano de paz para encerrar o conflito de quase um mês no país do Oriente Médio.
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Ao todo, são 15 pontos e, para dar andamento às negociações, um cessar-fogo de 30 dias poderia ser estabelecido.
De acordo com a imprensa internacional, essas são algumas das exigências dos EUA:
- o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares;
- a limitação do alcance e da quantidade de mísseis;
- a desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow;
- o fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah;
- a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz.
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