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GERRA

Em resposta aos EUA, Irã impõe cinco condições para encerrar guerra

Conflito já dura quase um mês no país do Oriente Médio

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/03/2026 - 7:50 h

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Guerra Irã x EUA
Guerra Irã x EUA -

Em resposta a uma proposta apresentada pelos Estados Unidos, o Irã estabeleceu na quarta-feira, 25, cinco condições para encerrar a guerra.

Segundo a emissora estatal Press TV, as exigências foram atribuídas a um alto funcionário com conhecimento das negociações, embora não haja confirmação de que ele esteja oficialmente autorizado a falar em nome do governo iraniano.

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Ainda assim, a divulgação pela mídia estatal indica um recado direcionado à comunidade internacional, especialmente aos EUA.

Aa condições apresentadas pelo Irã incluem:

  • interrupção total das “agressões e assassinatos”;
  • criação de mecanismos concretos para impedir a retomada do conflito;
  • pagamento de indenizações e reparações de guerra, com garantias claras;
  • encerramento das hostilidades em todas as frentes, incluindo ações contra grupos aliados do Irã na região;
  • reconhecimento do direito do país de exercer soberania sobre o Estreito de Ormuz.

Plano de paz dos EUA

No início da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou ao Irã um plano de paz para encerrar o conflito de quase um mês no país do Oriente Médio.

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Ao todo, são 15 pontos e, para dar andamento às negociações, um cessar-fogo de 30 dias poderia ser estabelecido.

De acordo com a imprensa internacional, essas são algumas das exigências dos EUA:

  • o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares;
  • a limitação do alcance e da quantidade de mísseis;
  • a desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow;
  • o fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah;
  • a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz.

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Tags:

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