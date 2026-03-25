GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Donald Trump impõe 15 condições para encerrar guerra contra o Irã
Mediadores de três países estão costurando um encontro entre autoridades dos EUA e do Irã para esta quinta-feira, 26
Por Yuri Abreu
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao Irã um plano de paz para encerrar o conflito de quase um mês no país do Oriente Médio. Ao todo, são 15 pontos e, para dar andamento às negociações, um cessar-fogo de 30 dias poderia ser estabelecido.
Entre esses pontos, estariam os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã. De acordo com a imprensa internacional, essas são algumas das exigências dos EUA:
- o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares;
- a limitação do alcance e da quantidade de mísseis;
- a desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow;
- o fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah;
- a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz.
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Conforme o "The Wall Street Journal", os Estados Unidos ofereceram suspender as sanções econômicas impostas ao Irã no contexto do programa nuclear. Os norte-americanos também disseram que podem auxiliar e monitorar o programa nuclear civil, com fins pacíficos.
Além disso, mediadores da Turquia, Egito e Paquistão estão costurando um encontro entre autoridades dos EUA e do Irã para esta quinta-feira, 26. Ainda não se sabe se autoridades iranianas aceitariam os termos propostos pelos americanos.
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