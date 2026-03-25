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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Donald Trump impõe 15 condições para encerrar guerra contra o Irã

Mediadores de três países estão costurando um encontro entre autoridades dos EUA e do Irã para esta quinta-feira, 26

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/03/2026 - 7:32 h | Atualizada em 25/03/2026 - 8:32

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Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao Irã um plano de paz para encerrar o conflito de quase um mês no país do Oriente Médio. Ao todo, são 15 pontos e, para dar andamento às negociações, um cessar-fogo de 30 dias poderia ser estabelecido.

Entre esses pontos, estariam os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã. De acordo com a imprensa internacional, essas são algumas das exigências dos EUA:

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  • o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares;
  • a limitação do alcance e da quantidade de mísseis;
  • a desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow;
  • o fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah;
  • a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz.

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Conforme o "The Wall Street Journal", os Estados Unidos ofereceram suspender as sanções econômicas impostas ao Irã no contexto do programa nuclear. Os norte-americanos também disseram que podem auxiliar e monitorar o programa nuclear civil, com fins pacíficos.

Além disso, mediadores da Turquia, Egito e Paquistão estão costurando um encontro entre autoridades dos EUA e do Irã para esta quinta-feira, 26. Ainda não se sabe se autoridades iranianas aceitariam os termos propostos pelos americanos.

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Donald Trump Guerra Irã

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