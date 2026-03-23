Piloto e copiloto morrem em colisão entre avião e caminhão em aeroporto

Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente - Foto: AFP

A colisão entre um avião da Air Canada e um caminhão de bombeiros na pista do Aeroporto LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos, resultou na morte do piloto e do copiloto no domingo, 22. Duas pessoas ficaram feridas durante o acidente. As informações são da CNN.

Segundo a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, por volta das 23h40 (00h40 no horário Brasília), um voo da Jazz Aviation colidiu com um veículo de resgate e combate a incêndio de aeronaves da Autoridade Portuária, que estava atendendo a uma ocorrência separada.

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O porta-voz disse que “os protocolos de resposta a emergências foram imediatamente ativados”. “O aeroporto está atualmente fechado para facilitar a resposta e permitir uma investigação completa”, explicou.

Duas pessoas que estavam dentro do caminhão ficaram feridas no acidente, de acordo com a CNN. O caminhão já havia sido liberado preliminarmente e estava a caminho de atender a um chamado de um voo próximo que havia solicitado assistência devido a um odor desconhecido na cabine de comando, disse a fonte oficial.

A Autoridade Portuária não divulgou nenhuma informação sobre feridos. Fotos e vídeos do local mostram danos severos na parte dianteira da aeronave.

Em um comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, 23, a Jazz confirmou a colisão envolvendo o voo 8646 da Air Canada, proveniente de Montreal. A aeronave CRJ-900 transportava 72 passageiros e 4 tripulantes, de acordo com uma lista preliminar, informou a companhia aérea.

O voo decolou do Aeroporto Internacional Trudeau de Montreal pouco depois das 22h30 (horário do leste dos EUA) e chegou a LaGuardia cerca de uma hora depois, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24.

O último dado coletado antes da colisão pelo Flightradar24 informa que avião estava a cerca de 210 quilômetros por hora pouco antes de atingir o caminhão de bombeiros.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York informou que atendeu a uma ocorrência envolvendo um avião e um veículo na pista do aeroporto por volta das 23h38.

A FAA (Administração Federal de Aviação) suspendeu, logo após a colisão, as operações em solo no Aeroporto LaGuardia devido a uma "emergência com a aeronave". A previsão é de que o aeroporto permaneça fechado até as 14h de segunda-feira, segundo a FAA.

Momento de caos

A colisão ocorreu em um momento de caos nos aeroportos dos EUA devido à contínua falta de verbas para o Departamento de Segurança Interna, o que deixou os agentes da TSA (Administração de Segurança de Transportes) trabalhando sem receber salário.

No sábado, 21, mais de um terço dos agentes da TSA (Administração de Segurança de Transporte) em metade dos aeroportos mais movimentados do país faltaram ao trabalho, com passageiros relatando horas de espera nas filas de segurança.

Agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) serão enviados aos aeroportos na segunda-feira para ajudar a suprir as lacunas, disseram autoridades federais.

O áudio da central de controle de tráfego aéreo gravado durante o incidente captura os momentos que antecederam a suposta colisão entre o avião e o veículo.

Um controlador de tráfego aéreo autoriza, na gravação, um caminhão operacional a cruzar uma pista. Segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão pare, antes de informar que houve uma colisão na pista.

“JAZZ 646, vejo que você colidiu com o veículo. Mantenha a posição. Sei que você não pode se mover. Veículos estão a caminho”, diz um controlador de tráfego aéreo em um áudio capturado pelo site LiveATC.net .

O NTSB informou que está enviando uma equipe de investigação que deve chegar na segunda-feira, 23.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos de emergência cercando a aeronave, cuja cabine de comando parece estar danificada.

Veja os vídeos e fotos:

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

BREAKING: Pilot and co-pilot killed in collision involving plane and fire truck at LaGuardia Airport in New York, sources tell NBC News. pic.twitter.com/SR2wjCuxCF — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 23, 2026

Piloto e copiloto morrem em colisão entre avião e caminhão em aeroporto | Foto: AFP