Militares dos EUA desembarcam no Brasil para operação inédita

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- Foto: Divulgação

Militares dos Estados Unidos já estão no Brasil para participar de um exercício internacional que reúne forças aéreas de mais de 20 países. A operação acontece em Campo Grande e simula cenários de crise que exigem resposta rápida e atuação conjunta entre diferentes nações.

A movimentação faz parte do Exercício Cooperación XI, realizado entre os dias 16 e 27 de março, na Base Aérea da capital sul-mato-grossense. Ao todo, cerca de 1.200 militares participam da atividade, que envolve países de toda a América.

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Além dos Estados Unidos, também integram o treinamento nações como:

Canadá

Argentina

Chile

Colômbia

México

Paraguai

Peru

Uruguai

Panamá

Honduras

Bolívia

República Dominicana, junto às Forças Armadas brasileiras.

Coordenação

O exercício é coordenado pelo Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas, que promove a integração entre forças aéreas do continente e o intercâmbio de experiências operacionais.

Durante a operação, os militares participam de simulações de incêndios florestais, missões de busca e salvamento, além de evacuações aeromédicas. As atividades são realizadas em ambiente controlado, mas com situações que reproduzem cenários reais de emergência.

Um dos principais focos do treinamento é a atuação conjunta em situações críticas, especialmente quando há necessidade de coordenação entre países com diferentes estruturas e sistemas. Para isso, são utilizados mecanismos de Comando e Controle, que permitem o gerenciamento das operações em tempo real.

Comando de operações

A coordenação no Brasil está sob responsabilidade do Comando de Operações Aeroespaciais, ligado à Força Aérea Brasileira.

A estrutura do exercício inclui cerca de 18 aeronaves, entre aviões e helicópteros, empregados nas simulações ao longo dos dias de treinamento.

Ao sediar o Cooperación XI pela primeira vez, o Brasil amplia sua participação em operações conjuntas e reforça a cooperação internacional para atuação em cenários de crise e desastres.