Petrobras acha petróleo de excelente qualidade no Rio de Janeiro

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Sede da Petrobras, localizada no Centro do Rio de Janeiro - Foto: FabioIm/iStock

A Petrobras descobriu um novo petróleo no pré-sal da Bacia de Campos, em um poço exploratório perfurado no campo de Marlim Sul, que fica próximo da costa de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O anúncio da campanha foi realizado nesta quinta-feira, 26, pela companhia, que garantiu que o material é de "de excelente qualidade".

O material coletado agora seguirá para análises laboratoriais mais detalhadas com o intuito de caracterizar as condições dos reservatórios, além dos fluidos encontrados, para dar continuidade à avaliação do potencial da área.

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O poço perfurado foi o 3-BRSA-1397-RJS em operação que respeitou as normas ambientais e de segurança das equipes, de acordo com a nota divulgada pela estatal.

Local da descoberta na Bacia de Campos | Foto: FabioIm/iStock

A ideia da atuação da Petrobras na Bacia de Campos é garantir a sustentabilidade da empresa e o atendimento à demanda nacional de energia em um momento de transição e diversificação da matriz energética brasileira.

Descoberto em 1979 através do poço 4-RJS-382, o campo Marlim do Sul é operado integralmente pela Petrobras, em descoberta que reforça o potencial ainda existente em regiões já conhecidas da Bacia de Campos — local que concentra parte significativa da produção de petróleo do Brasil.