RIQUEZA NO PRÉ-SAL
Petrobras acha petróleo de excelente qualidade no Rio de Janeiro
Material encontrado seguirá para análises laboratoriais
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Petrobras descobriu um novo petróleo no pré-sal da Bacia de Campos, em um poço exploratório perfurado no campo de Marlim Sul, que fica próximo da costa de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O anúncio da campanha foi realizado nesta quinta-feira, 26, pela companhia, que garantiu que o material é de "de excelente qualidade".
O material coletado agora seguirá para análises laboratoriais mais detalhadas com o intuito de caracterizar as condições dos reservatórios, além dos fluidos encontrados, para dar continuidade à avaliação do potencial da área.
O poço perfurado foi o 3-BRSA-1397-RJS em operação que respeitou as normas ambientais e de segurança das equipes, de acordo com a nota divulgada pela estatal.
Leia Também:
A ideia da atuação da Petrobras na Bacia de Campos é garantir a sustentabilidade da empresa e o atendimento à demanda nacional de energia em um momento de transição e diversificação da matriz energética brasileira.
Descoberto em 1979 através do poço 4-RJS-382, o campo Marlim do Sul é operado integralmente pela Petrobras, em descoberta que reforça o potencial ainda existente em regiões já conhecidas da Bacia de Campos — local que concentra parte significativa da produção de petróleo do Brasil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes