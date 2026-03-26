POLÍCIA
“Bunker” do CV, com porta de 350 kg é estourado pela polícia
Estrutura escondia grande quantidade de entorpecentes e era ligada ao Comando Vermelho
Por Luan Julião
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Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na descoberta de um "bunker" utilizado pelo tráfico de drogas no Centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 25. No local, três homens foram presos em flagrante enquanto comercializavam entorpecentes.
A ação foi conduzida por equipes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, após investigação que apontou o casarão como base de atuação do Comando Vermelho. O endereço, situado na Rua General Caldwell, fica a poucos metros da Central do Brasil.
Durante a incursão, os policiais encontraram o imóvel em pleno funcionamento como ponto de venda de drogas. No interior da residência, foi identificado um compartimento reforçado que funcionava como esconderijo para os entorpecentes — um “bunker” protegido por uma porta de ferro com cerca de 350 quilos, onde estava armazenada grande quantidade de material ilícito.
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As investigações indicam que o ponto seria administrado por Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como “Piu” ou “Português”, que está foragido desde a Operação Colmeia. A polícia também observou que o padrão de embalagem das drogas apreendidas é semelhante ao utilizado em áreas da Lapa, sugerindo ligação com outras regiões sob influência do grupo criminoso.
Os suspeitos detidos foram identificados como Rodrigo Silva Gomes, de 22 anos; Jailson Lima Bezerra, de 36; e Andrei Alexandre da Costa Jesus, de 20. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados ao sistema prisional.
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