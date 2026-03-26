Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

“Bunker” do CV, com porta de 350 kg é estourado pela polícia

Estrutura escondia grande quantidade de entorpecentes e era ligada ao Comando Vermelho

Luan Julião

Por Luan Julião

26/03/2026 - 13:11 h | Atualizada em 26/03/2026 - 13:50

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel
Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel -

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na descoberta de um "bunker" utilizado pelo tráfico de drogas no Centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 25. No local, três homens foram presos em flagrante enquanto comercializavam entorpecentes.

A ação foi conduzida por equipes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, após investigação que apontou o casarão como base de atuação do Comando Vermelho. O endereço, situado na Rua General Caldwell, fica a poucos metros da Central do Brasil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a incursão, os policiais encontraram o imóvel em pleno funcionamento como ponto de venda de drogas. No interior da residência, foi identificado um compartimento reforçado que funcionava como esconderijo para os entorpecentes — um “bunker” protegido por uma porta de ferro com cerca de 350 quilos, onde estava armazenada grande quantidade de material ilícito.

Leia Também:

Envolvidos em sequestro em shopping de Salvador são mortos em operação
Irmãos são presos por série de roubos na orla de Salvador
Sara Freitas: pena de Ederlan pode ser a maior em feminicídio na história do Brasil

As investigações indicam que o ponto seria administrado por Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como “Piu” ou “Português”, que está foragido desde a Operação Colmeia. A polícia também observou que o padrão de embalagem das drogas apreendidas é semelhante ao utilizado em áreas da Lapa, sugerindo ligação com outras regiões sob influência do grupo criminoso.

Os suspeitos detidos foram identificados como Rodrigo Silva Gomes, de 22 anos; Jailson Lima Bezerra, de 36; e Andrei Alexandre da Costa Jesus, de 20. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CV Polícia Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Polícia encontrou boca de fumo em funcionamento durante a incursão no imóvel
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x