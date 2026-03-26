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OPERAÇÃO COOPER

Irmãos são presos por série de roubos na orla de Salvador

Dupla é apontada como responsável por ao menos 20 crimes no mês de março

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/03/2026 - 9:31 h

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Mandados foram cumpridos no bairro da Engomadeira
Mandados foram cumpridos no bairro da Engomadeira -

Dois homens, de 18 e 19 anos, tiveram mandados de prisão temporária cumpridos nesta quinta-feira, 26, durante a Operação Cooper, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. A ação investiga roubos contra transeuntes, com foco em vítimas na orla de Salvador.

Segundo a PC, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro da Engomadeira. Segundo a polícia, os investigados são irmãos e já haviam sido presos durante o período do Carnaval, mas voltaram a praticar crimes com o mesmo modus operandi.

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Na residência dos suspeitos, foram apreendidos celulares, documentos, cartões de crédito e um simulacro de arma de fogo.

As investigações apontam que os dois são responsáveis por ao menos 20 roubos registrados no mês de março, principalmente nas regiões do Rio Vermelho, Ondina, Pituba, Barra, Graça, Amaralina e na Avenida Vasco da Gama.

De acordo com as apurações, um dos investigados utilizava uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e subtrair celulares e outros pertences, enquanto o outro conduzia o veículo usado nas ações.

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A operação foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular o grupo criminoso.

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Tags:

irmãos roubos Salvador

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