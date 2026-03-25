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JUSTICEIROS

Suspeito de estuprar menina de 2 anos é espancado e morto na Bahia

Câmeras de segurança do mercadinho onde criança estava registraram o suposto abuso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/03/2026 - 20:55 h

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O abuso contra a criança foi registrado por câmeras de segurança
O abuso contra a criança foi registrado por câmeras de segurança -

Um homem, ainda não identificado, foi linchado, na Rua dos Expedicionários, no bairro Muchila, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, na noite de terça-feira, 24, por volta das 19h, suspeito de abusar sexualmente de uma menina, de dois anos.

Informações preliminares apontam que o homem se aproximou da criança de forma insistente, dentro de um mercadinho, no último sábado, 21.

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A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais, o que facilitou a identificação e localização dele.

O homem foi retirado à força de dentro de casa por moradores da localidade, que carregavam facas, enxadas e pedaços de madeira.

Segundo informações, as agressões tiveram início dentro do imóvel e, posteriormente, o suspeito foi arrastado para a rua, onde foi mortalmente golpeado.

Investigações

O caso é investigado pela Polícia Civil. Durante as buscas, objetos utilizados no crime foram apreendidos. A polícia busca imagens de câmeras próximas para identificar todos os envolvidos.

Em nota, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana reforçou que, apesar da gravidade do crime de abuso infantil, a justiça feita com as próprias mãos será rigorosamente apurada.

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A divulgação de vídeos do linchamento também é considerada crime. A menina agredida recebeu atendimento no Hospital Estadual da Criança.

Não há informações sobre o estado de saúde dela. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

estupro vulnerável linchamento Polícia Civil Bahia

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