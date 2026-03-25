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POLÍCIA

Grupo de traficantes do CV morre em confronto com a polícia na Bahia

Ação das Polícias Civil e Militar resultou em confronto com traficantes do CV investigados por tráfico e associação criminosa

Luan Julião

Por Luan Julião

25/03/2026 - 19:14 h

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Além das armas de fogo, a polícia confiscou munições, celulares e quantia em dinheiro
Além das armas de fogo, a polícia confiscou munições, celulares e quantia em dinheiro -

Equipes das Polícias Civil e Militar interceptaram, na tarde desta quarta-feira, 25, um grupo de integrantes do Comando Vermelho (CV) no distrito de Coqueiros, em Maragogipe, região do Recôncavo Baiano. A ação resultou na apreensão de cinco armas de fogo, carregadores, munições, drogas, celulares e dinheiro.

Segundo as autoridades, operações de inteligência direcionaram as forças policiais até o local onde os suspeitos estavam. Ao perceberem a aproximação das viaturas da CIPE Recôncavo e da Delegacia Territorial (DT) de Maragogipe, os criminosos reagiram com disparos.

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Durante o confronto, quatro integrantes da facção ficaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Entre os detidos, um possuía mandado de prisão em aberto.

O quarteto era investigado por tráfico de drogas e associação criminosa. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) reforça que as ações de combate ao crime organizado seguem intensificadas em todo o Recôncavo Baiano. Informações sobre atividades de facções podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181, com total sigilo garantido por lei.

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