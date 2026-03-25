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POLÍCIA

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Ação envolveu cooperação entre Polícias Civis da Bahia e Sergipe e diversas unidades especializadas

Luan Julião

Por Luan Julião

25/03/2026 - 19:02 h

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Ação foi fruto da cooperação entre as Polícias Civis da Bahia e de Sergipe
Ação foi fruto da cooperação entre as Polícias Civis da Bahia e de Sergipe -

Um laboratório voltado à produção e armazenamento de drogas foi desativado nesta quarta-feira, 25, pela Polícia Civil da Bahia em Feira de Santana, durante uma fase da Operação Purificação. Duas mulheres foram detidas em flagrante no bairro Santo Antônio dos Prazeres, onde foram encontrados diversos materiais ligados à fabricação de entorpecentes, incluindo uma prensa, três balanças de precisão, liquidificadores, peneiras, bacias plásticas, rolos de embalagens, insumos químicos e centenas de tabletes e porções de cocaína e maconha. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 46 kg de cocaína e 20 kg de maconha.

Segundo o delegado James Feitosa Moura Filho, da Delegacia Territorial de Serrinha, as investigações apontaram que o local servia a um grupo criminoso responsável pela produção e distribuição de drogas para municípios da região, como Serrinha e Barrocas. Estima-se que o impacto financeiro da apreensão para o tráfico seja de cerca de R$ 4 milhões.

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A presença policial no imóvel foi motivada por movimentações suspeitas, e ao se aproximarem da residência, os agentes identificaram forte odor típico de entorpecentes. Na entrada, foram encontradas as suspeitas, as drogas e os equipamentos usados na fabricação e preparo das substâncias.

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A ação foi fruto da cooperação entre as Polícias Civis da Bahia e de Sergipe, envolvendo diversas unidades, como a Delegacia Territorial de Serrinha, a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Leste), a 15ª Coorpin/Serrinha, os Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal e GATTI/Sertão), a 1ª Coorpin/Feira de Santana, a Delegacia Regional de Estância (PCSE) e os Núcleos de Inteligência da 15ª Coorpin, Dirpin/Leste e Dirpin/Norte.

As duas mulheres e todo o material apreendido foram encaminhados ao Complexo Policial de Feira de Santana, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a apuração sobre suas atividades criminosas.

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Tags:

apreensão de entorpecentes feira de santana investigação criminosa Operação Purificação Polícia Civil tráfico de drogas

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