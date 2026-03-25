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CRIME

Coach esportivo é executado ao sair de academia em Salvador

Suspeito estava em uma motociclita se passando por entregador de delivery

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/03/2026 - 20:50 h

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Imagem ilustrativa da imagem Coach esportivo é executado ao sair de academia em Salvador
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Um homem identificado como Beto Cunha e se apresentava como "coach esportivo" foi morto a tiros no início da noite desta quarta-feira, 25, no bairro de Stella Maris, em Salvador.

O crime aconteceu por volta das 18h, na Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Segundo informações preliminares, a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta.

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De acordo com relatos iniciais, o suspeito utilizava uma bolsa de entregas semelhante às de aplicativos de delivery no momento do ataque. Ele se aproximou da vítima, efetuou diversos disparos e fugiu logo em seguida.

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Coach esportivo

Beto Cunha se apresentava nas redes sociais como coach esportivo e afirmava atuar há quase 30 anos no segmento fitness. Em seu perfil, dizia ajudar pessoas a emagrecer ou ganhar massa muscular, destacando que trabalhava “sem fórmulas mágicas” e com foco em resultados reais.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a principal linha de investigação inicial aponta para execução.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área após o crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o autor dos disparos.

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Tags:

coach HOMICÍDIO Stella Maris violência

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