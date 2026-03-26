Envolvidos em sequestro em shopping de Salvador são mortos em operação

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- Foto: Divulgação/SSP

Dois suspeitos do envolvimento no sequestro de três mulheres no Salvador Shopping morreram, na manhã desta quinta-feira, 26, em confronto com a polícia, durante uma operação sobre o caso. O crime ocorreu no dia 15 de março.

A Polícia Civil da Bahia cumpriu seis mandados de prisão temporária durante a primeira fase da Operação Pedrinhas, em Salvador, Simões Filho e São Gonçalo dos Campos.

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Identificados como Domini Nery dos Santos, de 21 anos (em Simões Filho) e Kaike Araujo Caldas, de 22 anos (em São Gonçalo dos Campos), resistiram à abordagem policial, iniciaram confrontos armados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ambos foram socorridos para unidades hospitalares, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38.

Outros suspeitos presos

As investigações apontam que os envolvidos integravam um grupo criminoso responsável por crimes patrimoniais com uso de violência e grave ameaça, incluindo a restrição da liberdade das vítimas.

Durante a operação, uma mulher foi presa no bairro Boca do Rio, em Salvador, e três homens tiveram os mandados cumpridos no sistema penitenciário de Mata Escura, onde já se encontravam custodiados.

As diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar outros envolvidos e reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos.



A operação foi deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relembre o crime

O crime teve início no dia 15 de março, no estacionamento do Salvador Shopping, e foi finalizado com o resgate de três pessoas mantidas em cativeiro na localidade conhecida como Pedrinhas, no bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário da capital baiana.

Mentor de sequestro foi enviado ao presídio de segurança máxima

O homem apontado como responsável por articular o sequestro de três mulheres da mesma família, em um shopping de Salvador, será transferido para o presídio de segurança máxima de Serrinha, no norte da Bahia. A medida foi confirmada nesta quarta-feira, 25.

Pedro Vitor Lima Sena Júnior, que já cumpria pena na Penitenciária Lemos de Brito, na capital baiana, é investigado por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo e homicídio.

Mesmo detido, ele mantinha comunicação com integrantes de um grupo criminoso por meio de um celular dentro da cela, de onde coordenava ações.

Outra suspeita havia sido presa

As investigações apontam que Emile Quessia Oliveira da Silva Sena teria atuado no sequestro sob orientação direta do marido, Pedro Vitor Lima Sena Souza.

Apresentada nas redes sociais como cristã, "mãe de pets" e empreendedora, Emile Quessia Oliveira da Silva Sena passou a ser investigada pela polícia após ser presa em flagrante.

A prisão ocorreu após a identificação de uma transferência bancária recebida pela suspeita a partir da conta de uma das vítimas. Segundo a polícia, a movimentação financeira foi determinante para localizá-la. Emile teria indicado o imóvel onde as vítimas estavam mantidas em cativeiro, no bairro de Plataforma, sendo autuada por extorsão mediante restrição da liberdade.

A Justiça decidiu converter em prisão preventiva a detenção em flagrante de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, investigada por participação no sequestro de três mulheres em Salvador.

O que diz o shopping?

Em nota, um dia após o crime, o Salvador Shopping informou que foi procurado por um cliente que não conseguiu localizar três familiares com quem havia combinado um encontro no local.

Segundo a administração, após o relato, uma apuração interna foi iniciada e as autoridades foram acionadas imediatamente.

“O shopping permanece colaborando com as investigações e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, informou.