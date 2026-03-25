Sara Freitas: envolvidos na morte da cantora gospel são condenados por feminicídio

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- Foto: Reprodução Redes Sociais

Os três envolvidos na morte da cantora gospel Sara Freitas foram condenados a quase 100 anos de prisão [somadas as penas de cada um] em regime fechado.

O júri popular foi realizado no Fórum Desembargador Gerson Pereira dos Santos, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e terminou por volta de 22h desta quarta-feira, 25.

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As penas foram distribuídas da seguinte maneira:

Ederlan Santos Marian o - 34 anos e 5 meses de reclusão. Ele era o marido da vítima e apontado como mentor do crime.

Victor Gabriel Oliveira Neves - 33 anos e 2 meses anos. Sua participação consistiu em segurar a vítima enquanto ela era esfaqueada

Weslen Pablo Correia de Jesus (Bispo Zadoque) - 28 anos e 6 meses. No crime, ele teria sido o responsável por esfaquear a cantora

Todos os envolvidos vão responder pelos crimes de feminicídio executado por motivo torpe; ocultação de cadáver; e associação criminosa.

Sete jurados decidiram pela condenação dos réus, após responderem 42 quesitos formulados pelo juiz, de acordo com as acusações dos fatos. A pena foi fixada pelo magistrado, conforme determina o Código Penal.

Agora, com as novas sentenças, todos os quatro participantes do crime, incluindo Gideão - julgado ano passado - foram condenados.

O crime

Sara Freitas foi morta com 22 facadas, após ser atraída para um falso evento religioso. O crime foi registrado em 24 de outubro de 2023. O corpo foi encontrado em Dias d’Ávila, por isso a distribuição do processo para a Vara Criminal da comarca.

A ação penal era composta por quatro acusados, sendo que um deles, Gideão Duarte de Lima, já foi julgado em 2025 e condenado a 20 anos e 4 meses de prisão.

Julgamento durou dois dias

Após passar por dois adiamentos, o julgamento iniciou na manhã de terça-feira, 24, e finalizou na noite desta quarta, durando dois dias.

Primeiro dia

No primeiro dia, o julgamento foi marcado por revelações, depoimentos de testemunhas e dos acusados, além de divergências entre defesa e juiz.

Houve especulação de um suposto novo envolvido, sendo logo descartada pelo Ministério Público da Bahia;

17 testemunhas foram ouvidas, entre elas, as de defesa e acusação, incluindo da mãe de Sara;

Em seu depoimento, Dolores falou sobre sonho "revelador", relacionamento conturbado, dependência financeira, ameaças e conflitos entre a filha e o então marido Ederlan.

Entorno do fórum foi isolado como medida preventiva para evitar tumultos e garantir a segurança de jurados, advogados, réus e do público presente.

Houve divergências entre a defesa de Ederlan Mariano e o juiz Bernardo Mario Dantas, responsável por conduzir a sessão.

Por volta das 19h00, os réus começaram a ser ouvidos. O primeiro dele, Ederlan - que negou ser mandando do crime. Na sequência Victor e depois o Bispo Zadoque, que confessou todo o crime e revelou envolvimento de Ederlan como mandante

Segundo dia

Nesta quara-feira, 25, o julgamento deu continuidade por volta das 10h. A seesão foi aberta para o debate, réplica e tréplicas. Na sequenência foi aberta a votação, e, no fim da noite, foi proferida a setença.

Segundo o advogado da família de Sara, Rogério Matos, a condenação foi "a maior pena de feminicídio da história do Brasil".