ATENÇÃO AO RELÓGIO
Horário de verão começa neste sábado e relógios devem ser adiantados
Mudança segue até o último domingo de outubro
Por Edvaldo Sales
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Na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 29, terá início na Espanha o horário de verão de 2026. Às 2h da manhã, os relógios deverão ser adiantados em uma hora, passando diretamente para 3h.
A medida, adotada anualmente, reduz o dia para 23 horas e permanecerá em vigor pelos próximos sete meses.
A mudança de horário ocorre duas vezes ao ano e tem como objetivo principal alinhar a rotina à quantidade de luz solar disponível. Ao adiantar os relógios durante a primavera e o verão, a medida busca ampliar o uso da iluminação natural e diminuir o consumo de energia elétrica.
Atualmente, a prática é adotada por cerca de 70 países e tem origem em propostas do século XVIII. O cientista e político norte-americano Benjamin Franklin foi um dos primeiros a sugerir a ideia, ainda que de forma teórica.
A implementação prática só ocorreria anos depois, especialmente durante períodos de guerra, quando a economia de recursos se tornou prioridade.
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Mudança vai até outubro
O horário de verão sempre começa no último domingo de março, segundo o calendário publicado no Boletim Oficial do Estado da Espanha (BOE).
Em 2026, a mudança acontece na madrugada do dia 29 e seguirá até o último domingo de outubro, quando os relógios serão atrasados novamente em uma hora.
Durante esse período, os dias tendem a ser mais longos, favorecendo atividades ao ar livre, convivência social e prática de exercícios físicos.
De acordo com estudos, o aumento das horas de luz natural pode contribuir para melhorias no bem-estar da população, com redução de problemas psicológicos e aumento da disposição.
Além disso, há impactos econômicos, já que o maior tempo de claridade estimula o comércio e o consumo após a jornada de trabalho.
As pesquisas indicam também possível redução em índices de criminalidade, acidentes de trânsito e até problemas cardíacos durante o período de horário de verão.
Críticas crescentes
Apesar das vantagens apontadas, o sistema vem enfrentando críticas cada vez maiores. Dados do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apontam que 65,8% dos espanhóis defendem o fim da mudança de horário duas vezes por ano.
Caso apenas um modelo fosse adotado, 68,5% prefeririam manter o horário de verão durante todo o ano.
A discussão também abrange fatores históricos e geográficos. Desde 1940, a Espanha utiliza um fuso horário adiantado em relação ao meridiano de Greenwich, medida adotada no período do regime de Francisco Franco.
Especialistas afirmam que essa diferença alimenta debates frequentes sobre a adequação do sistema atual.
Vai ter horário de verão no Brasil em 2026?
O horário de verão não será adotado no Brasil pelo sétimo ano consecutivo. A mudança deixou de ser aplicada em 2019, após decisão do governo federal baseada em estudos que indicaram baixa efetividade da medida na redução do consumo energético.
Antes disso, o horário de verão ocorria principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Desde então, a possibilidade de retomada volta ocasionalmente ao debate público, mas até agora não houve decisão oficial para reimplantação.
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