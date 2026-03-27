Horário de verão começa neste sábado e relógios devem ser adiantados

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Mudança segue até o último domingo de outubro - Foto: Freepik

Na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 29, terá início na Espanha o horário de verão de 2026. Às 2h da manhã, os relógios deverão ser adiantados em uma hora, passando diretamente para 3h.

A medida, adotada anualmente, reduz o dia para 23 horas e permanecerá em vigor pelos próximos sete meses.

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A mudança de horário ocorre duas vezes ao ano e tem como objetivo principal alinhar a rotina à quantidade de luz solar disponível. Ao adiantar os relógios durante a primavera e o verão, a medida busca ampliar o uso da iluminação natural e diminuir o consumo de energia elétrica.

Atualmente, a prática é adotada por cerca de 70 países e tem origem em propostas do século XVIII. O cientista e político norte-americano Benjamin Franklin foi um dos primeiros a sugerir a ideia, ainda que de forma teórica.

A implementação prática só ocorreria anos depois, especialmente durante períodos de guerra, quando a economia de recursos se tornou prioridade.

Mudança vai até outubro

O horário de verão sempre começa no último domingo de março, segundo o calendário publicado no Boletim Oficial do Estado da Espanha (BOE).

Em 2026, a mudança acontece na madrugada do dia 29 e seguirá até o último domingo de outubro, quando os relógios serão atrasados novamente em uma hora.

Durante esse período, os dias tendem a ser mais longos, favorecendo atividades ao ar livre, convivência social e prática de exercícios físicos.

De acordo com estudos, o aumento das horas de luz natural pode contribuir para melhorias no bem-estar da população, com redução de problemas psicológicos e aumento da disposição.

Além disso, há impactos econômicos, já que o maior tempo de claridade estimula o comércio e o consumo após a jornada de trabalho.

As pesquisas indicam também possível redução em índices de criminalidade, acidentes de trânsito e até problemas cardíacos durante o período de horário de verão.

Críticas crescentes

Apesar das vantagens apontadas, o sistema vem enfrentando críticas cada vez maiores. Dados do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apontam que 65,8% dos espanhóis defendem o fim da mudança de horário duas vezes por ano.

Caso apenas um modelo fosse adotado, 68,5% prefeririam manter o horário de verão durante todo o ano.

A discussão também abrange fatores históricos e geográficos. Desde 1940, a Espanha utiliza um fuso horário adiantado em relação ao meridiano de Greenwich, medida adotada no período do regime de Francisco Franco.

Especialistas afirmam que essa diferença alimenta debates frequentes sobre a adequação do sistema atual.

Vai ter horário de verão no Brasil em 2026?

O horário de verão não será adotado no Brasil pelo sétimo ano consecutivo. A mudança deixou de ser aplicada em 2019, após decisão do governo federal baseada em estudos que indicaram baixa efetividade da medida na redução do consumo energético.

Antes disso, o horário de verão ocorria principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Desde então, a possibilidade de retomada volta ocasionalmente ao debate público, mas até agora não houve decisão oficial para reimplantação.