Horário de verão: quando foi a última vez que a Bahia adiantou os relógios?

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia, o horário de verão não será adotado no Brasil em 2025, pelo sétimo ano seguido, após decisão do Ministério de Minas e Energia (MME).

O plano foi adotado pela primeira vez no ano de 1931, através de um decreto que abrangia todo o território nacional. Até 2007, a duração e a abrangência geográfica do horário de verão eram definidas anualmente por decreto da Presidência da República.

Um ano depois, em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou outro decreto definindo que o regime entraria em vigor no terceiro domingo de outubro e terminar no terceiro domingo de fevereiro.

No ano de 2017, o então presidente Michel Temer reduziu em duas semanas o regime, iniciando no primeiro domingo de novembro. A medida atendeu a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes.

Naquela ocasião, o magistrado solicitou a mudança na vigência do horário de verão para agilizar a apuração dos votos nas eleições de 2018, uma vez que a medida diminui a diferença de fusos horários entre os diferentes estados — o Brasil possui quatro.

Em 2019, o presidente da época, Jair Bolsonaro (PL), assinou decreto encerrando o ciclo do horário de verão no Brasil, afirmando que a medida seguia estudos indicando que o adiantamento nos relógios passou a não fazer diferença em economia de energia.

E a Bahia?

A Bahia, da mesma forma que o Brasil, seguirá fora do horário. No entanto, o hiato do estado fora do regime vai muito além de 2019: a última vez que isso aconteceu foi em 2011, ainda na primeira gestão do governador Jaques Wagner (PT), devido a uma crise energética.

Mas no ano seguinte, devido ao aumento dos índices locais de violência, o estado optou por sair da medida. Além disso, a alta rejeição às tentativas de reimplantação do horário, por parte da população, contribuiu.

Ministro de Lula diz que tema é discutido mensalmente

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou que o Brasil vai adotar o horário de verão este ano. De acordo com ele, o planejamento feito pelo governo e as chuvas dos últimos anos, fizeram com que o país esteja em "condição de segurança energética completa e absoluta" em 2025.

“Nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano […] Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário”, afirmou Alexandre Silveira, nesta terça-feira, 14, durante o programa "Bom Dia, Ministro".

Conforme o titular da pasta, ao reforçar a decisão, o comitê de monitoramento do setor elétrico vem discutindo mensalmente o tema. Apesar da fala de Silveira, o próprio Ministério já havia adiantado que o país não adotaria o horário de verão em 2025.