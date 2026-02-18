Menu
SAIBA QUAIS

Horário de Verão começa em março e apenas seis estados não vão aderir

Objetivo principal do horário de verão é aproveitar melhor a luz natural do dia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/02/2026 - 21:59 h

O horário de verão não será adotado no Brasil pelo sétimo ano consecutivo, mas continuará em vigor em grande parte dos Estados Unidos em 2026. A mudança começa no dia 8 de março, um domingo, quando os relógios serão adiantados de 2h para 3h, marcando o início do chamado Daylight Saving Time.

A prática tem como objetivo principal aproveitar melhor a luz natural ao longo do dia, o que, em tese, reduziria o consumo de energia elétrica e a pressão sobre o sistema elétrico. Apesar disso, a eficácia do modelo ainda é alvo de debate tanto entre especialistas quanto entre a população.

Nem todo o território americano adota

Nos Estados Unidos, o horário de verão não é obrigatório por lei federal. Por isso, alguns territórios ficam de fora da mudança. Não participam da alteração:

  • Havaí
  • Arizona (exceto a Nação Navajo)
  • Porto Rico
  • Guam
  • Ilhas Virgens Americanas
  • Samoa Americana

Nos demais estados — distribuídos pelos fusos Leste, Central, Montanhoso e do Pacífico — a mudança ocorre sempre às 2h da manhã no horário local, independentemente da região.

Quando o horário normal volta

O retorno ao horário padrão nos EUA está previsto para 1º de novembro, também em um domingo, quando os relógios serão atrasados de 2h para 1h. A alteração costuma ser vista de forma positiva por parte da população, já que proporciona uma hora extra de sono.

Mesmo assim, o sistema tem críticos, que questionam benefícios reais à economia de energia e apontam impactos no sono e na saúde.

Situação no Brasil

No Brasil, o horário de verão deixou de ser aplicado em 2019, após decisão do governo federal baseada em estudos que indicaram baixa efetividade da medida na redução do consumo energético. Antes disso, a mudança ocorria principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Desde então, a possibilidade de retomada volta ocasionalmente ao debate público, mas até agora não houve decisão oficial para reimplantação.

x