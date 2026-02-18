FIM DE UMA ERA!
Padaria famosa fecha as portas após 109 anos
Clientes que frequentaram o estabelecimento demonstraram tristeza com o fato
Por Franciely Gomes
Frequentadores da Framingham Baking Company ficaram desolados com o encerramento das atividades da padaria, após 109 anos de existência. Fundado em 1917, o estabelecimento anunciou em seu perfil do Instagram que fechará as portas no dia 29 de março.
“Joan, Ernie e Kathy agradecem aos nossos clientes e funcionários por muitos anos de boas lembranças”, escreveram os responsáveis pelo local na legenda da publicação, recebendo diversos comentários dos clientes.
Especializado em pizzas de bandeja, o local fica localizado na Waverly Street, em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos, e ficou conhecido por reunir famílias e amigos em encontros nostálgicos nos últimos anos.
Em seu site oficial, a padaria informou que as peizzas custavam o montante de US$ 37,50 na versão de queijo e podem chegar a US$ 43,50 com outros ingredientes, valores que podem chegar a R$ 196,35 e R$ 227,77, respectivamente, na cotação atual.
