HOME > MUNDO
FIM DE UMA ERA!

Padaria famosa fecha as portas após 109 anos

Clientes que frequentaram o estabelecimento demonstraram tristeza com o fato

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/02/2026 - 21:36 h

A padaria não revelou o motivo do fechamento
Frequentadores da Framingham Baking Company ficaram desolados com o encerramento das atividades da padaria, após 109 anos de existência. Fundado em 1917, o estabelecimento anunciou em seu perfil do Instagram que fechará as portas no dia 29 de março.

“Joan, Ernie e Kathy agradecem aos nossos clientes e funcionários por muitos anos de boas lembranças”, escreveram os responsáveis pelo local na legenda da publicação, recebendo diversos comentários dos clientes.

Especializado em pizzas de bandeja, o local fica localizado na Waverly Street, em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos, e ficou conhecido por reunir famílias e amigos em encontros nostálgicos nos últimos anos.

Em seu site oficial, a padaria informou que as peizzas custavam o montante de US$ 37,50 na versão de queijo e podem chegar a US$ 43,50 com outros ingredientes, valores que podem chegar a R$ 196,35 e R$ 227,77, respectivamente, na cotação atual.

Tags:

estados unidos padaria

