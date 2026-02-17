Menu
ALERTA

Homem é detido próximo ao Congresso com arma de fogo

Motivações do homem permanecem sob investigação

Redação

Por Redação

17/02/2026 - 21:00 h

Jovem de 18 anos foi preso sem ferimentos.
Um homem de 18 anos armado com uma espingarda e vestindo um colete tático foi preso nesta terça-feira, 17, ao correr em direção ao Capitólio, o Congresso Nacional dos Estados Unidos. A polícia deteve o jovem no coração do poder legislativo americano a poucos dias do discurso anual sobre o Estado da União.

Segundo o chefe da polícia do Capitólio, Michael Sullivan, o suspeito estacionou um SUV Mercedes branco próximo ao edifício por volta do meio-dia, no horário local, e saiu do veículo empunhando a arma, dirigindo-se rapidamente em direção à fachada oeste do Capitólio, onde está a entrada principal.

Policiais no local ordenaram que ele abandonasse a espingarda e se rendesse. O homem obedeceu sem resistência e foi preso sem ferimentos. As informações são de O Globo.

No veículo, as autoridades encontraram equipamentos adicionais, incluindo um capacete balístico (Kevlar) e uma máscara de gás, além de munição extra. As motivações do homem permanecem sob investigação, e ainda não há confirmação de que ele pretendia atingir membros do Congresso ou outras pessoas específicas.

O Legislativo estava de recesso no momento do episódio, e não havia sessões programadas para esta terça-feira.

Tags:

Ataques Armados capitólio espingarda Legislativo Americano Polícia segurança pública

x