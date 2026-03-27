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EDUCAÇÃO

Áustria proíbe redes sociais para menores de 14 anos e cria nova disciplina

Governo austríaco alega que plataformas são projetadas para criar dependência deliberada em crianças

AFP e Redação

Por AFP e Redação

27/03/2026 - 10:11 h

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Áustria bane redes sociais para adolescentes e cria aula contra fake news
Áustria bane redes sociais para adolescentes e cria aula contra fake news -

A Áustria anunciou, nesta sexta-feira, 27, que vai proibir o acesso de menores de 14 anos às redes sociais. A decisão ocorre após longas negociações dentro da coalizão de governo e coloca o país europeu na vanguarda de uma tendência global de restrição ao uso digital por crianças e adolescentes.

O número dois do governo austríaco, Andrea Babler, afirmou que as plataformas são projetadas deliberadamente para tornar os jovens dependentes, tornando o controle parental "praticamente impossível". Além da proibição, o país introduzirá a disciplina obrigatória "Mídia e Democracia" nas escolas, focada em combater desinformação.

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A medida segue o exemplo da Austrália, que já proíbe o acesso para menores de 16 anos em plataformas como TikTok, Snapchat e Facebook. Lá, as gigantes de tecnologia enfrentam multas que podem chegar a R$ 178 milhões caso não impeçam o uso por menores.

Movimento na União Europeia

A Áustria não está sozinha. Outras nações europeias, como França, Espanha e Dinamarca, já anunciaram intenções semelhantes de estabelecer idades mínimas para o uso das redes, citando impactos na saúde mental e na formação democrática dos estudantes.

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Destaques da nova lei

  • Idade nínima: 14 anos para acesso a qualquer plataforma social.
  • Foco educativo: Criação da matéria "Mídia e Democracia" para ensinar a distinguir fake news.
  • Responsabilidade: Pressão sobre as big techs para criarem mecanismos reais de verificação de idade.
  • Contexto global: A Austrália já aplica leis similares com multas pesadas para o descumprimento.

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Áustria Educação redes sociais

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