EDUCAÇÃO
Áustria proíbe redes sociais para menores de 14 anos e cria nova disciplina
Governo austríaco alega que plataformas são projetadas para criar dependência deliberada em crianças
Por AFP e Redação
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A Áustria anunciou, nesta sexta-feira, 27, que vai proibir o acesso de menores de 14 anos às redes sociais. A decisão ocorre após longas negociações dentro da coalizão de governo e coloca o país europeu na vanguarda de uma tendência global de restrição ao uso digital por crianças e adolescentes.
O número dois do governo austríaco, Andrea Babler, afirmou que as plataformas são projetadas deliberadamente para tornar os jovens dependentes, tornando o controle parental "praticamente impossível". Além da proibição, o país introduzirá a disciplina obrigatória "Mídia e Democracia" nas escolas, focada em combater desinformação.
A medida segue o exemplo da Austrália, que já proíbe o acesso para menores de 16 anos em plataformas como TikTok, Snapchat e Facebook. Lá, as gigantes de tecnologia enfrentam multas que podem chegar a R$ 178 milhões caso não impeçam o uso por menores.
Movimento na União Europeia
A Áustria não está sozinha. Outras nações europeias, como França, Espanha e Dinamarca, já anunciaram intenções semelhantes de estabelecer idades mínimas para o uso das redes, citando impactos na saúde mental e na formação democrática dos estudantes.
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Destaques da nova lei
- Idade nínima: 14 anos para acesso a qualquer plataforma social.
- Foco educativo: Criação da matéria "Mídia e Democracia" para ensinar a distinguir fake news.
- Responsabilidade: Pressão sobre as big techs para criarem mecanismos reais de verificação de idade.
- Contexto global: A Austrália já aplica leis similares com multas pesadas para o descumprimento.
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