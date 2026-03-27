Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DE UMA ERA!

Centauro anuncia falência e leiloa mais de 500 mil produtos

Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/03/2026 - 6:44 h | Atualizada em 27/03/2026 - 15:16

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27
Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27 -

Após quase 120 anos de história, uma das mais tradicionais empresas do setor alimentício do Chile, a Conservas Centauro, teve a falência decretada e vai realizar um leilão com mais de 500 mil produtos. A decisão foi tomada pela Justiça chilena em fevereiro.

Com sede na cidade de Quillota, a empresa, que foi fundada em 1908, terá seus bens liquidados por meio de um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27, às 11h. Ao todo, serão disponibilizados mais de 200 lotes com produtos variados.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os itens estão conservas de alimentos como:

  • Tomates
  • Pêssegos
  • Morangos
  • Leguminosas
  • Polpas de frutas

Além dos alimentos, também serão leiloados equipamentos industriais, mobiliário e itens de escritório.

Leia Também:

Supermercado tradicional de Salvador anuncia fechamento
Ilha de Salvador ganhará mercado moderno de R$ 10 milhões
Marca de azeite de oliva é suspensa dos mercados; saiba qual

Como participar

Para participar do leilão, os interessados deverão realizar um cadastro na plataforma responsável pelo processo e apresentar uma garantia mínima de 1 milhão de pesos chilenos.

O valor da garantia define o limite de compra.

Por exemplo:

  • Garantia de 1 milhão permite adquirir até 5 milhões em produtos
  • Garantia de 2 milhões permite compras de até 10 milhões

O leilão ocorrerá de forma totalmente digital e será conduzido pela empresa Remates del Río.

Empresa histórica

A falência da Conservas Centauro foi declarada pelo Juzgado de Letras de La Calera, encerrando a trajetória de uma empresa com mais de cem anos de atuação na indústria alimentícia do Chile.

O fim das operações representa mais um abalo para o setor, enquanto o leilão constitui a fase final do processo de liquidação dos bens da companhia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chile Empresas leilão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x