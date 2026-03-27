Centauro anuncia falência e leiloa mais de 500 mil produtos

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FIM DE UMA ERA!

Empresa vai realizar um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27 - Foto: Freepik

Após quase 120 anos de história, uma das mais tradicionais empresas do setor alimentício do Chile, a Conservas Centauro, teve a falência decretada e vai realizar um leilão com mais de 500 mil produtos. A decisão foi tomada pela Justiça chilena em fevereiro.

Com sede na cidade de Quillota, a empresa, que foi fundada em 1908, terá seus bens liquidados por meio de um leilão online que acontece nesta sexta-feira, 27, às 11h. Ao todo, serão disponibilizados mais de 200 lotes com produtos variados.

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Entre os itens estão conservas de alimentos como:

Tomates

Pêssegos

Morangos

Leguminosas

Polpas de frutas

Além dos alimentos, também serão leiloados equipamentos industriais, mobiliário e itens de escritório.

Como participar

Para participar do leilão, os interessados deverão realizar um cadastro na plataforma responsável pelo processo e apresentar uma garantia mínima de 1 milhão de pesos chilenos.

O valor da garantia define o limite de compra.

Por exemplo:

Garantia de 1 milhão permite adquirir até 5 milhões em produtos

Garantia de 2 milhões permite compras de até 10 milhões

O leilão ocorrerá de forma totalmente digital e será conduzido pela empresa Remates del Río.

Empresa histórica

A falência da Conservas Centauro foi declarada pelo Juzgado de Letras de La Calera, encerrando a trajetória de uma empresa com mais de cem anos de atuação na indústria alimentícia do Chile.

O fim das operações representa mais um abalo para o setor, enquanto o leilão constitui a fase final do processo de liquidação dos bens da companhia.