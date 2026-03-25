FRAUDE
Marca de azeite de oliva é suspensa dos mercados; saiba qual
Análise laboratorial apontou que o produto não atende padrões do alimento
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O azeite de oliva extravirgem da marca Royal foi recolhido e proibido nos supermercados após a confirmação de fraude no produto nesta quarta-feira, 25, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A proibição tem como base análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com o órgão, o lote 255001 apresentou “incompatibilidade com os padrões de identidade e qualidade” exigidos para esse tipo de alimento.
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Segundo o Mapa, a análise inicial apontou que o produto não atende aos critérios que definem um azeite extravirgem, que deve ser obtido exclusivamente da azeitona, sem a adição de outras substâncias.
Por fim, os órgãos confirmaram a fraude após análise laboratorial, o que levou à adoção de medidas rigorosas, como a proibição do lote.
Além disso, outro fator agravante foi a continuidade da comercialização do produto, mesmo após o aviso prévio de recolhimento pelas autoridades.
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