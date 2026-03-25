Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE

Marca de azeite de oliva é suspensa dos mercados; saiba qual

Análise laboratorial apontou que o produto não atende padrões do alimento

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/03/2026 - 16:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Azeite de oliva
Azeite de oliva -

O azeite de oliva extravirgem da marca Royal foi recolhido e proibido nos supermercados após a confirmação de fraude no produto nesta quarta-feira, 25, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proibição tem como base análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com o órgão, o lote 255001 apresentou “incompatibilidade com os padrões de identidade e qualidade” exigidos para esse tipo de alimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Donos de carros elétricos terão novas regras em condomínios; entenda
Primeiro caça supersônico fabricado no Brasil é apresentado; conheça
Médico define data para Jair Bolsonaro deixar hospital

Fraude no azeite de oliva

Segundo o Mapa, a análise inicial apontou que o produto não atende aos critérios que definem um azeite extravirgem, que deve ser obtido exclusivamente da azeitona, sem a adição de outras substâncias.

Por fim, os órgãos confirmaram a fraude após análise laboratorial, o que levou à adoção de medidas rigorosas, como a proibição do lote.

Além disso, outro fator agravante foi a continuidade da comercialização do produto, mesmo após o aviso prévio de recolhimento pelas autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Azeite de oliva
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Azeite de oliva
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Azeite de oliva
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Azeite de oliva
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x