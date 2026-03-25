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MUDANÇAS

Donos de carros elétricos terão novas regras em condomínios; entenda

Iniciativa busca garantir mais segurança e evitar acidentes

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/03/2026 - 15:57 h

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Segurança de veículos elétricos
Segurança de veículos elétricos -

Em 2026, novas regras para a segurança de veículos elétricos em garagens de condomínios foram autorizadas no estado do Espírito Santo. O anúncio foi publicado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em março, por meio da norma técnica nº 23.

A regulamentação tem como objetivo garantir mais segurança em prédios que oferecem pontos de recarga para esse tipo de veículo, buscando evitar acidentes, como incêndios, dentro dos condomínios.

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Além disso, a medida também visa facilitar a expansão da eletromobilidade no estado.

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Normas para carros elétricos

De acordo com a norma técnica nº 23, os critérios são rigorosos. Entre as exigências, estão:

  • Garagens devem contar com proteção elétrica adequada;
  • Instalação de dispositivos manuais de desligamento próximos aos sistemas de recarga;
  • Sinalização específica nas áreas destinadas aos veículos elétricos;
  • Em garagens maiores, é obrigatório o uso de sistemas de detecção de incêndio e ventilação.

Os prédios terão prazo de até três anos para se adaptar às novas exigências.

No entanto, medidas básicas, como sinalização e proteção elétrica, deverão ser implementadas em até um ano. Para novas construções, as regras passam a valer desde a fase de projeto.

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