MUDANÇAS
Donos de carros elétricos terão novas regras em condomínios; entenda
Iniciativa busca garantir mais segurança e evitar acidentes
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Em 2026, novas regras para a segurança de veículos elétricos em garagens de condomínios foram autorizadas no estado do Espírito Santo. O anúncio foi publicado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em março, por meio da norma técnica nº 23.
A regulamentação tem como objetivo garantir mais segurança em prédios que oferecem pontos de recarga para esse tipo de veículo, buscando evitar acidentes, como incêndios, dentro dos condomínios.
Além disso, a medida também visa facilitar a expansão da eletromobilidade no estado.
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De acordo com a norma técnica nº 23, os critérios são rigorosos. Entre as exigências, estão:
- Garagens devem contar com proteção elétrica adequada;
- Instalação de dispositivos manuais de desligamento próximos aos sistemas de recarga;
- Sinalização específica nas áreas destinadas aos veículos elétricos;
- Em garagens maiores, é obrigatório o uso de sistemas de detecção de incêndio e ventilação.
Os prédios terão prazo de até três anos para se adaptar às novas exigências.
No entanto, medidas básicas, como sinalização e proteção elétrica, deverão ser implementadas em até um ano. Para novas construções, as regras passam a valer desde a fase de projeto.
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