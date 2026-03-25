Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVIAÇÃO

Conheça o 1º caça supersônico produzido no Brasil

Modelo é equipado com sistemas avançados e alta capacidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/03/2026 - 14:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caça supersônico F-39E Gripen
Caça supersônico F-39E Gripen -

O primeiro caça supersônico F-39E Gripen fabricado no Brasil foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 25, no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). O presidente Lula (PT) participou da cerimônia e realizou o batismo da aeronave.

Produzido pela empresa sueca Saab, o modelo é equipado com sistemas avançados e alta capacidade de atuação em diferentes cenários operacionais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Brasil, o F-39E foi desenvolvido pela Embraer em parceria com a fabricante sueca, dentro de um programa da Força Aérea Brasileira (FAB) que prevê a transferência de tecnologia e a participação de engenheiros brasileiros no processo de produção.

Leia Também:

Médico define data para Jair Bolsonaro deixar hospital
Amor fatal: homem morre após encontro sexual marcado pela internet
Motorista de ônibus em Salvador pode ganhar salário de R$ 4 mil

Sobre o modelo F-39E

O novo caça substituirá os antigos F-5, de origem americana, em operação há décadas no país.

A aeronave pode atingir velocidade de até 2,4 mil km/h, cerca de duas vezes a velocidade do som, com autonomia de aproximadamente duas horas e meia. O modelo também possui capacidade de reabastecimento em voo, ampliando seu alcance operacional.

Ao todo, o Brasil prevê a aquisição de 36 aeronaves, conforme acordo firmado em 2014 com a Saab, no valor de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,25 bilhões), com parte da produção realizada no país.

Pela primeira vez, o caça foi colocado em alerta pela defesa aérea brasileira em fevereiro deste ano. Com isso, a aeronave já está apta para atuar em missões reais na proteção do espaço aéreo, incluindo a região da capital federal.

Veja o F-39E:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Força Aérea Brasileira (FAB)

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caça supersônico F-39E Gripen
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Caça supersônico F-39E Gripen
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Caça supersônico F-39E Gripen
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Caça supersônico F-39E Gripen
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x