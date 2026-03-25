Conheça o 1º caça supersônico produzido no Brasil

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Caça supersônico F-39E Gripen - Foto: FAB/Divulgação

O primeiro caça supersônico F-39E Gripen fabricado no Brasil foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 25, no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). O presidente Lula (PT) participou da cerimônia e realizou o batismo da aeronave.

Produzido pela empresa sueca Saab, o modelo é equipado com sistemas avançados e alta capacidade de atuação em diferentes cenários operacionais.

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No Brasil, o F-39E foi desenvolvido pela Embraer em parceria com a fabricante sueca, dentro de um programa da Força Aérea Brasileira (FAB) que prevê a transferência de tecnologia e a participação de engenheiros brasileiros no processo de produção.

Sobre o modelo F-39E

O novo caça substituirá os antigos F-5, de origem americana, em operação há décadas no país.

A aeronave pode atingir velocidade de até 2,4 mil km/h, cerca de duas vezes a velocidade do som, com autonomia de aproximadamente duas horas e meia. O modelo também possui capacidade de reabastecimento em voo, ampliando seu alcance operacional.

Ao todo, o Brasil prevê a aquisição de 36 aeronaves, conforme acordo firmado em 2014 com a Saab, no valor de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,25 bilhões), com parte da produção realizada no país.

Pela primeira vez, o caça foi colocado em alerta pela defesa aérea brasileira em fevereiro deste ano. Com isso, a aeronave já está apta para atuar em missões reais na proteção do espaço aéreo, incluindo a região da capital federal.

Veja o F-39E: