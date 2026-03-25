AVIAÇÃO
Conheça o 1º caça supersônico produzido no Brasil
Modelo é equipado com sistemas avançados e alta capacidade
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O primeiro caça supersônico F-39E Gripen fabricado no Brasil foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 25, no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). O presidente Lula (PT) participou da cerimônia e realizou o batismo da aeronave.
Produzido pela empresa sueca Saab, o modelo é equipado com sistemas avançados e alta capacidade de atuação em diferentes cenários operacionais.
No Brasil, o F-39E foi desenvolvido pela Embraer em parceria com a fabricante sueca, dentro de um programa da Força Aérea Brasileira (FAB) que prevê a transferência de tecnologia e a participação de engenheiros brasileiros no processo de produção.
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Sobre o modelo F-39E
O novo caça substituirá os antigos F-5, de origem americana, em operação há décadas no país.
A aeronave pode atingir velocidade de até 2,4 mil km/h, cerca de duas vezes a velocidade do som, com autonomia de aproximadamente duas horas e meia. O modelo também possui capacidade de reabastecimento em voo, ampliando seu alcance operacional.
Ao todo, o Brasil prevê a aquisição de 36 aeronaves, conforme acordo firmado em 2014 com a Saab, no valor de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,25 bilhões), com parte da produção realizada no país.
Pela primeira vez, o caça foi colocado em alerta pela defesa aérea brasileira em fevereiro deste ano. Com isso, a aeronave já está apta para atuar em missões reais na proteção do espaço aéreo, incluindo a região da capital federal.
Veja o F-39E:
🇧🇷 Primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil é apresentado ao público na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto - SP. pic.twitter.com/SNpXAQ1FSt— Defesa Sul Global (@DefesaSulGlobal) March 25, 2026
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