FIM DE UMA ERA
Supermercado tradicional de Salvador anuncia fechamento
A unidade só funcionará até o final do mês de março
Por Franciely Gomes
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Um dos supermercados mais tradicionais de Salvador, o GBarbosa anunciou o fechamento de uma unidade nesta semana. Localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o Hiper Iguatemi encerrá suas atividades a partir do mês de abril.
O espaço funcionará oficialmente até a próxima terça-feira, dia 31 de março, e a equipe de funcionários será redirecionada para outras unidades existentes na capital baiana.
Motivo de fechamento da unidade do GBarbosa
A rede confirma o encerramento do GBarbosa Iguatemi no dia 31 de março e afirmou ao A TARDE que a decisão está alinhada à estratégia da empresa em adequar seu portfólio de lojas ao mercado local.
Além disso, o GBarbosa ainda informou, por meio de nota, que os empregos serão preservados e a equipe presente na unidade do Iguatemi será direcionada para outras unidades.
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Unidades em Salvador
Apesar do fechamento de um dos supermercados, a rede garantiu que permanece com outras unidades em Salvador, localizadas em Brotas, Costa Azul e no Shopping Bela Vista.
Para quem deseja praticidade, as compras também podem ser feitas através do site oficial da rede, com opções de entrega e retirada em algumas unidades mais próximas da sua casa.
Qual é o motivo do fechamento da unidade do GBarbosa Iguatemi?A unidade do GBarbosa Iguatemi está fechando para alinhar o portfólio de lojas da empresa ao mercado local.
Quando será o fechamento definitivo do GBarbosa Iguatemi?O fechamento da unidade do GBarbosa Iguatemi ocorrerá no dia 31 de março, uma terça-feira.
O que acontecerá com os funcionários da unidade do Iguatemi?A equipe de funcionários será redirecionada para outras unidades do GBarbosa em Salvador, preservando seus empregos.
Quais unidades do GBarbosa continuam em funcionamento em Salvador?A rede GBarbosa manterá outras unidades abertas em Salvador, localizadas em Brotas, Costa Azul e no Shopping Bela Vista.
Como posso fazer compras no GBarbosa após o fechamento da unidade do Iguatemi?As compras podem ser feitas no site oficial do GBarbosa, que oferece opções de entrega e retirada em unidades próximas.
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