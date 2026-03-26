Supermercado tradicional de Salvador anuncia fechamento

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FIM DE UMA ERA

A unidade era bem frequentada pelo público da cidade - Foto: Divulgação | GBarbosa

Um dos supermercados mais tradicionais de Salvador, o GBarbosa anunciou o fechamento de uma unidade nesta semana. Localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o Hiper Iguatemi encerrá suas atividades a partir do mês de abril.

O espaço funcionará oficialmente até a próxima terça-feira, dia 31 de março, e a equipe de funcionários será redirecionada para outras unidades existentes na capital baiana.

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Motivo de fechamento da unidade do GBarbosa

A rede confirma o encerramento do GBarbosa Iguatemi no dia 31 de março e afirmou ao A TARDE que a decisão está alinhada à estratégia da empresa em adequar seu portfólio de lojas ao mercado local.

Além disso, o GBarbosa ainda informou, por meio de nota, que os empregos serão preservados e a equipe presente na unidade do Iguatemi será direcionada para outras unidades.

Unidades em Salvador

Apesar do fechamento de um dos supermercados, a rede garantiu que permanece com outras unidades em Salvador, localizadas em Brotas, Costa Azul e no Shopping Bela Vista.

Para quem deseja praticidade, as compras também podem ser feitas através do site oficial da rede, com opções de entrega e retirada em algumas unidades mais próximas da sua casa.