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FIM DE UMA ERA

Supermercado tradicional de Salvador anuncia fechamento

A unidade só funcionará até o final do mês de março

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/03/2026 - 12:07 h | Atualizada em 26/03/2026 - 15:48

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A unidade era bem frequentada pelo público da cidade
A unidade era bem frequentada pelo público da cidade -

Um dos supermercados mais tradicionais de Salvador, o GBarbosa anunciou o fechamento de uma unidade nesta semana. Localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o Hiper Iguatemi encerrá suas atividades a partir do mês de abril.

O espaço funcionará oficialmente até a próxima terça-feira, dia 31 de março, e a equipe de funcionários será redirecionada para outras unidades existentes na capital baiana.

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Motivo de fechamento da unidade do GBarbosa

A rede confirma o encerramento do GBarbosa Iguatemi no dia 31 de março e afirmou ao A TARDE que a decisão está alinhada à estratégia da empresa em adequar seu portfólio de lojas ao mercado local.

Além disso, o GBarbosa ainda informou, por meio de nota, que os empregos serão preservados e a equipe presente na unidade do Iguatemi será direcionada para outras unidades.

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Unidades em Salvador

Apesar do fechamento de um dos supermercados, a rede garantiu que permanece com outras unidades em Salvador, localizadas em Brotas, Costa Azul e no Shopping Bela Vista.

Para quem deseja praticidade, as compras também podem ser feitas através do site oficial da rede, com opções de entrega e retirada em algumas unidades mais próximas da sua casa.

Qual é o motivo do fechamento da unidade do GBarbosa Iguatemi?

A unidade do GBarbosa Iguatemi está fechando para alinhar o portfólio de lojas da empresa ao mercado local.

Quando será o fechamento definitivo do GBarbosa Iguatemi?

O fechamento da unidade do GBarbosa Iguatemi ocorrerá no dia 31 de março, uma terça-feira.

O que acontecerá com os funcionários da unidade do Iguatemi?

A equipe de funcionários será redirecionada para outras unidades do GBarbosa em Salvador, preservando seus empregos.

Quais unidades do GBarbosa continuam em funcionamento em Salvador?

A rede GBarbosa manterá outras unidades abertas em Salvador, localizadas em Brotas, Costa Azul e no Shopping Bela Vista.

Como posso fazer compras no GBarbosa após o fechamento da unidade do Iguatemi?

As compras podem ser feitas no site oficial do GBarbosa, que oferece opções de entrega e retirada em unidades próximas.

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Tags:

GBarbosa Salvador supermercado

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