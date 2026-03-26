SALVADOR
Metrô de Salvador tem falha de energia e causa lotação na Linha 2
O problema técnico afetou o trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto
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Uma falha no sistema de energia do Metrô de Salvador causou transtornos aos passageiros que utilizam a Linha 2 na manhã desta quinta-feira, 26. O problema técnico afetou o trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto, forçando os trens a operarem em via singela [quando as composições circulam nos dois sentidos por uma única via].
Relatos de usuários apontam que trens ficaram parados na região do CAB (Centro Administrativo da Bahia). Com os vagões lotados e a interrupção da circulação normal, passageiros registraram momentos de mal-estar devido ao calor e à aglomeração.
Imagens enviadas à redação do portal A TARDE mostram longas filas e plataformas congestionadas, com dificuldades de acesso até mesmo às escadas rolantes e fixas.
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Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação e que a estratégia de via singela foi adotada para não interromper totalmente o serviço no trecho afetado.
Até o momento, não há uma previsão exata para a retomada total da velocidade e do fluxo regular entre as estações da Linha 2.
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