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SALVADOR

Metrô de Salvador tem falha de energia e causa lotação na Linha 2

O problema técnico afetou o trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

26/03/2026 - 10:46 h

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Imagem ilustrativa da imagem Metrô de Salvador tem falha de energia e causa lotação na Linha 2
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Uma falha no sistema de energia do Metrô de Salvador causou transtornos aos passageiros que utilizam a Linha 2 na manhã desta quinta-feira, 26. O problema técnico afetou o trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto, forçando os trens a operarem em via singela [quando as composições circulam nos dois sentidos por uma única via].

Relatos de usuários apontam que trens ficaram parados na região do CAB (Centro Administrativo da Bahia). Com os vagões lotados e a interrupção da circulação normal, passageiros registraram momentos de mal-estar devido ao calor e à aglomeração.

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Imagens enviadas à redação do portal A TARDE mostram longas filas e plataformas congestionadas, com dificuldades de acesso até mesmo às escadas rolantes e fixas.

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Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação e que a estratégia de via singela foi adotada para não interromper totalmente o serviço no trecho afetado.

Até o momento, não há uma previsão exata para a retomada total da velocidade e do fluxo regular entre as estações da Linha 2.

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Tags:

CCR Metrô Bahia linha 2 metrô de salvador

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