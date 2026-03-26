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AVANÇO

Ilha de Salvador ganhará mercado moderno de R$ 10 milhões

Prefeitura conluiu nova licitação e escolheu empresa para tocar projeto

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/03/2026 - 8:46 h | Atualizada em 26/03/2026 - 9:05

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Ilha de Bom Jesus dos Passos ganhará mercado municipal
Ilha de Bom Jesus dos Passos ganhará mercado municipal -

Após anos de negociações, a construção do mercado municipal da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador, deve finalmente sair do papel.

A prefeitura, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), concluiu uma nova licitação e escolheu a empresa que ficará responsável pela obra.

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Diferentemente do processo anterior, anunciado em outubro de 2024, quando a obra ficaria a cargo da Start Soluções Integradas LTDA por R$ 9,635 milhões, a nova licitação definiu a Empresa Brasileira de Construção Ltda (Embracon) como vencedora. O investimento atualizado é de R$ 10,6 milhões.

Por que a empresa mudou?

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Sucop explicou que a mudança ocorreu após o distrato com a empresa vencedora da licitação anterior, o que exigiu a realização de um novo processo.

Segundo o órgão, a diferença no valor “está relacionada à atualização da data-base do contrato”.

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O processo licitatório foi homologado na terça-feira, 24, permitindo a contratação da empresa e o início das obras.

Como será o mercado?

O mercado municipal da Ilha de Bom Jesus dos Passos ocupará uma área total de 2.824,38 m², será implantado na Rua do Brito, na localidade de Nova Brasília, e tem como objetivo estruturar o comércio local e melhorar as condições de trabalho de feirantes e moradores da região.

A expectativa é que o novo mercado fortaleça a economia da ilha, tradicionalmente ligada à pesca e ao comércio informal, ampliando a oferta de serviços e gerando renda.

Como já adiantado pelo Portal A TARDE, o equipamento terá os seguintes itens:

  • dois pavimentos, sendo o térreo composto por 12 boxes gerais;
  • com seis boxes de mercado para marisqueiras e a mesma quantidade para pescadores.

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Tags:

Bom Jesus dos Passos Salvador

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