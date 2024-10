Prefeitura avança na construção do Mercado de Bom Jesus dos Passos

Empresa vencedora da licitação é a Start Soluções Integradas LTDA - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

A construção do mercado municipal da Ilha de Bom Jesus dos Passos, que será instalado na Rua do Brito, na localidade de Nova Brasília,está prestes a sair do papel. Isso porque a prefeitura de Salvador anunciou a empresa que ficará responsável pela construção do equipamento. Trata-se da Start Soluções Integradas LTDA, que embolsará R$ 9,635 milhões.

O empreendimento, com sede no município de Esplanada, a 124 km de Salvador, deve ser entregue em um ano e meio, a partir da data de assinatura da licitação, feita no último dia 4 de outubro. A informação consta no Diário Oficial do Município (DOM).

A escolhida obedece o critério de maior desconto (20%) e fica responsável pelo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução do serviço.

Segundo a prefeitura, o intuito da intervenção é revitalizar a economia local e oferecer um espaço adequado para comerciantes e moradores da região. O mercado ocupará uma área total de 2.824,38 m².

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o equipamento terá dois pavimentos, sendo o térreo composto por 12 boxes gerais com 6 boxes de mercado para marisqueiras e a mesma quantidade de pescadores.

Já o primeiro pavimento deve contar com três restaurantes, além de depósitos, bar, despensas e sanitários.

A Ilha de Bom Jesus dos Passos fica próximo a Madre de Deus e a Ilha dos Frades.