Salvador é a terceira cidade em que Psol teve mais votos

Número representa uma conquista histórica para a sigla na cidade soteropolitana - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Salvador ficou entre as três capitais em que o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) obteve mais votos no Brasil durante as eleições municipais, disputadas no último domingo, 6. Na capital baiana, a legenda apresentou o nome do postulante, Kleber Rosa, que acumulou 138.610 votos, o que equivale a 10,43%.

O número representa uma conquista histórica para a sigla na cidade soteropolitana, que pela 1ª vez conseguiu ficar em 2º lugar na disputa majoritária. Para além dessa marca, o partido também conseguiu alcançar duas cadeiras na Câmara dos Vereadores, com a eleição da primeira vereadora quilombola Eliete Paraguassu e Hamilton Assis.

Após o resultado das urnas, Rosa agradeceu aos soteropolitanos pela expressiva votação que teve na disputa pela prefeitura de Salvador.

“Essa conquista não é apenas do PSOL, mas de todas as pessoas que acreditam na possibilidade de construção de uma cidade mais igualitária, que combata o racismo, à LGBTfobia, que promova justiça social, que preserve as nossas áreas de proteção ambiental. O resultado das eleições para nós foi histórico e expressa um movimento contrário ao conservadorismo e retrocesso, que, infelizmente, estão tão presentes em um sistema político polarizado em que estamos vivenciando. A população de Salvador optou em votar na verdadeira esquerda ”, disse.

Resultados do PSOL nas capitais

1. São Paulo – Boulos – 29,07

2. ⁠Florianópolis – Markito – 22,23

3. ⁠Salvador – Kleber – 10,43

4. ⁠Macapá – Paulo – 9,78

5. ⁠Belém – Edmilson – 9,78

6. ⁠Vitória – Camila – 5,74

7. ⁠Aracaju – Niully – 4,25

8. ⁠Rio de Janeiro – Tarcísio – 4,2

9. ⁠Recife – Dani Portela – 3,78

10. ⁠Curitiba – Andréia – 0,86

11. ⁠Boa Vista – Lincoln – 0,85

12. ⁠São Luís – Franklin – 0,76

13. ⁠Campo Grande – Luzo – 0,70

14. ⁠Fortaleza – Tercio – 0,64

15. ⁠Terezinha – Francinaldo – 0,51

16. ⁠Palmas – Luciana – 0,37