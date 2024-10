Kleber Rosa fala sobre disputar 2º turno: “A gente vai sair vitorioso”

Filiado ao Psol afirmou estar satisfeito com campanha eleitoral da chapa - Foto: João Grassi/Portal MASSA!

Na disputa pela prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (Psol) chegou à Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, para exercer seu voto na manhã deste domingo, 6.

Em entrevista ao Portal MASSA!, o candidato falou sobre suas expectativas para a apuração dos votos, logo após o encerramento da votação, às 17h, e seu sentimento em relação à caminhada política que traçou ao lado de Dona Mira, vice-prefeita em sua chapa.

Kleber Rosa afirmou estar confiante em conquistar votos suficientes para disputar um segundo turno em Salvador. Ele falou sobre superar os índices passados do Psol, que quase nunca foram expressivos, e tornar sua campanha eleitoral em 2024 um marco para a luta esquerdista.

“Minha expectativa, pessoalmente, sempre foi chegar aqui hoje com a perspectiva de que a gente alcançaria o segundo lugar. O Psol é um partido que sempre pontua ali no limite de 1% - 2%, então a expectativa das pessoas era sempre superar essa marca, com 3%, 4% ou 5%, mas eu sempre tive em mente o lugar no segundo turno”, disse.

“Considerando que o prefeito tem todas as condições de vantagem de ser prefeito, de ter mais recursos e tal, a gente queria chegar e garantir o segundo turno, então acreditei nisso. Acho que a nossa campanha chamou, o tempo todo, o deslocamento dos setores da esquerda que estavam nesse outro projeto. Não foi à toa, foi porque a gente organizou a nossa tática, o nosso discurso e a linha da campanha, para que essas pessoas se sentissem confortáveis em vir com a gente. E aconteceu”, considerou o candidato.

Rosa declarou estar satisfeito com as escolhas políticas que ele e sua chapa tomaram durante o período de campanha eleitoral e “não sucumbir à lógica”.

“Estou feliz em saber que a nossa estratégia deu certo até aqui. Pelo menos a gente chega aqui com a confiança de que vamos, de fato, chegar a terminar em segundo lugar nesse processo eleitoral. Então, satisfação total, sensação de vitória, de dever cumprido, sobretudo porque a gente não sucumbiu à lógica eleitoral, não esvaziou o nosso discurso, não fez flertes com a mera necessidade de ganhar voto”, continuou o filiado ao Psol.

“Mantivemos posições que inclusive são, em alguns momentos, impopulares, mas mantivemos a coerência daquilo que a gente acredita. E o povo reconheceu e a gente acredita que vai sair vitorioso das eleições”, completou.

